La solución que propone el Barça a Nico Williams

Los precedentes de Dani Olmo y Pau Víctor la temporada pasada han obligado a Nico Williams y a su representante, Félix Tainta, a tomar precauciones a la hora de negociar su llegada al Barça. El aún futbolista del Athletic quiere garantías de poder ser inscrito y, en el caso no contemplado por el club blaugrana de que haya problemas con su ficha, tener vía libre para negociar una salida.

La dirección deportiva, liderada por Deco, no está dispuesto a aceptar una cláusula liberatoria para el extremo porque entiende que la inversión es demasiado importante como para poner en riesgo los 60 millones de euros que deberá abonar por la rescisión de su contrato con el conjunto vasco.

Nico Williams, con la camiseta del Athletic Club / DANI BARBEITO

En toda negocación existen diferencias, pero en este caso el Barça está convencido de que no son para nada insalvables. De hecho, ya ha ideado la fórmula con la que espera desencallar el fichaje y darle un empujón definitivo. Y es que, lejos de cerrarse en banda antes las dudas comprensibles que pueda tener Nico Williams, le ha ofrecido una alternativa a la posibilidad de quedar libre si no acaba inscrito en LaLiga.

Deco, director deportivo del Barça / FCB

La solución intermedia que ha encontrado el club para acabar de convencer al futbolista pasa por incluir una cláusula en el contrato que permita al canterano del Athletic Club negociar con otros clubs si hay problemas con la ficha. La única condición que pone el Barça para no comprometer la inversión es que, llegado ese hipotético momento, quien quiera firmar al menor de los Williams pague esos 60 'kilos' que abonará la entidad correspondientes a su cláusula de rescisión más el IPC.

Evitar un golpe económico

El Barça no tiene ninguna duda de que podrá tramitar la ficha federativa del futbolista sin problemas y ha trabajado mucho a nivel económico para que así sea, pero también es comprensivo con su postura. De ahí que acepte firmar, aunque no sea para nada habitual en este tipo de operaciones, una puerta de salida para Nico que supondría un golpe moral importante al proyecto. Eso sí, la fórmula ideada sí permite que el golpe no sea también económico. En definitiva, el club también quiere cubrirse las espaldas.

En la entidad son totalmente optimistas de que el gesto de buena voluntad mostrado acabará desencallando el fichaje y Nico Williams aceptará las nuevas condiciones. De hecho, se espera que todo pueda resolverse en los próximos cinco días porque la idea es que el futbolista ya no se incorpore a los entrenamientos de pretemporada del Athletic, que arrancan el 9 de julio, y que sí pueda hacerlo ya a las órdenes de Hansi Flick unos días más tarde, el 13 de julio.

Nico Williams, con varios jugadores del Barça en San Mamés / DANI BARBEITO

La predisposición del jugador es total como muestra que el acuerdo por seis temporadas esté ya cerrado. Además, el Barça tiene el dinero preparado para abonar la cláusula de rescisión, aunque necesita que Nico Williams firme los poderes notariales para acudir en su nombre a LaLiga.