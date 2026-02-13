Solución Marc Bernal para el Barça

Marc Bernal se salvó de la quema del Metropolitano porque no jugó. El canterano venía acumulando minutos y creciendo muchísimo en su juego, pero Hansi Flick consideró que era arriesgada su presencia en un choque de máxima intensidad una vez ha ido pasando etapas de su recuperación de rodilla. El Barça perdió la batalla del control de juego en el centro del campo y tanto Casadó como Frenkie de Jong no se sintieron cómodos. Bernal podría ser una de las soluciones de las que eche mano Flick para reaccionar en el duelo ante un Girona que ha crecido mucho en las últimas semanas. Marc ha dado mucho sentido al juego blaugrana cuando ha estado sobre el terreno de juego y puede llegarle la oportunidad.

La gestión de Hansi Flick con Marc Bernal ha sido de muchísimo tacto. Con los precedentes de Gavi, el técnico alemán no ha querido arriesgar lo más mínimo y ha dosificado al canterano de forma intensa. De hecho, no ha comenzado a jugar con regularidad hasta el mes de diciembre, pero aún no ha dado el salto a la titularidad salvo en la Copa del Rey a pesar de que, visiblemente, Bernal está mucho mejor que meses atrás.

Marc Bernal es el mediocentro que mejor interpreta el juego del Barça y el equipo nota muchísimo su presencia. El gran ejemplo fue el duelo ante el Copenhague, en el que salió durante la segunda parte y cambió absolutamente el ritmo del encuentro. Bernal da mucho más ritmo al juego, arriesga con pases verticales al primer toque y da mucha más movilidad al juego del Barça. Tiene muy interiorizados los movimientos del estilo blaugrana e interpreta muy bien el juego.

El canterano ya fue uno de los grandes destacados de la victoria ante el Mallorca, dónde consiguió marcar el gol que cerró el partido. De hecho, Bernal acostumbraba a tener un buen balance goleador en el fútbol base a pesar de que lo suyo es repartir juego y dar equilibrio al equipo, algo que echó muchísimo en falta el Barça en el Metopolitano. Y el centrocampista está ya listo para acumular minutos y ayudar al equipo con la baja sensible de Pedri.

La solución Bernal puede llegar para quedarse. Flick pidió que no saliera en este mercado de enero a pesar de las innumerables ofertas de cesión que tenía el futbolista y el club para que cogiera ritmo en algún otro equipo. El técnico alemán le quería porque tiene claro que puede ser una de las cartas importantes en la fase decisiva de la temporada. El equipo está más necesitado que nunca de un revulsivo en el centro del campo y Bernal puede dárselo. Si juega ante el Girona y aguanta, Bernal puede ser una de las grandes armas de este Barça.