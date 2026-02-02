La solución Cancelo

El FC Barcelona se tomará con la máxima seriedad del mundo la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Hansi Flick ya no se fio del Guadalajara y el Racing de Santander en anteriores rondas y hará lo propio frente al cuadro manchego, que avisó al dar la campanada frente al Real Madrid en los octavos de final.

Desde entonces, los albaceteños se han recuperado en laLiga Hypermotion con tres victorias consecutivas. Ello le ha permitido huir de la zona de descenso y encontrarse cómodamente en la tabla clasificatoria en el puesto 12 con 33 puntos, a 8 puntos por encima del descenso y a cinco de la zona de play-off.

El Albacete, por tanto, afronta el duelo en un buen momento y con nada que perder en una andadura por la Copa del Rey asombrosa. Hansi Flick hará rotaciones, pero solo las necesarias y no se espera una revolución.

En los dos carriles

Una de las piezas que puede entrar es la de Joao Cancelo. El portugués es un comodín que puede dar descanso a los laterales de ambos costados.

Por su lado natural, el derecho, puede permitir que Koundé tenga oxígeno después de acabar tocado el encuentro frente al Elche. También es una alternativa para que Eric Garcia no tenga que jugar en el carril diestro. Cancelo es la solución para no cargar de minutos a dos piezas básicas para Hansi Flick.

Del mismo modo, existe la opción de que Cancelo actúe por la banda izquierda y Balde sea el futbolista que de entrada se quede en el banquillo. La polivalencia del luso es una virtud y, a sus 31 años, debe ser una garantía para un partido tan peligroso como es el de la Copa del Rey a partido único en el Carlos Belmonte.

Joao Cancelo, este curso con Al-Hilal / @JPCANCELO

Cancelo llegó en el mercado de invierno con una cesión de seis meses procedentes del Al-Hilal de Arabia Saudí. Su principal handicap es la inactividad ya que desde el 22 de diciembre no disputa los 90 minutos de un encuentro. Durante este mes se ha entrenado al máximo con el Barça y ha participado en dos minutos.

Dos oportunidades

Salió en el lateral izquierdo frente al Real Sociedad para disputar la última media hora del partido, mientras que fue titular frente al Oviedo, igualmente en el carril zurdo, y estuvo 60 minutos en el campo. En la Champions League no estaba inscrito, mientras que en la Copa en Santander y en la Liga frente al Elche se quedó en el banquillo.

El encuentro frente al Albacete es una excelente ocasión para demostrar una mejoría, sobre todo a nivel físico, y dar profundidad al ataque. El fondo de armario debe notarse en partidos de este tipo en los que son necesarias un mínimo de rotaciones para afrontar un febrero en el que el Barça no puede despistarse en la Liga con el Real Madrid a un solo punto de distancia.

Ccancelo, en la presentación de su segunda etapa como jugador del FC Barcelona / Dani Barbeito

Joao Cancelo ha sido el único fichaje en el mercado de invierno del FC Barcelona y Hansi Flick lo ha recibido con los brazos abiertos. Su llegada ha potenciado la posición de Gerard Martín en el eje izquierdo del centro de la zaga y permite soluciones tácticas de todo tipo.

El portugués también puede incorporarse al centro del campo o incluso a la posición de extremo si es necesario ya que se trata de un futbolista con una marcada vocación ofensiva.