Solo Lamine tiene defensa en este Barça

Brujas no ahuyentó los fantasmas que vienen persiguiendo al Barça desde hace ya demasiadas semanas. En realidad, el partido en tierras belgas dejó sensaciones muy preocupantes en cuanto al juego colectivo. En este contexto, todavía tiene más mérito que un chaval de 18 años logre brillar y rescatar a un equipo que hubiera perdido seguro sin su presencia sobre el césped.

El Barça solo pudo sacar un punto en el campo de Brujas, pero Lamine Yamal y Fermín López dejaron esta gran jugada / Champions

Lamine ideó el primero con un balón al espacio, marcó el segundo de gran acción individual y propició el tercero de Christos Tzolis en propia puerta. Fue un peligro constante y nunca dejó intentarlo, consciente de que, ahora mismo, y quitando los fogonazos de Fermín y que Ferran Torres volvió a acudir a su cita con el gol, todo depende de la estrella que vuelve a acompañar al de Rocafonda. Ha recuperado su nivel y vuelve a ser Lamine Yamal.

Cosa de Brujas

El Barça suma 51 partidos seguidos marcando gol de manera consecutiva y ya nueve en los que también encaja, ocho de ellos con Wojciech Szczesny bajo palos. Así que tampoco debió extrañar a nadie que antes de los primeros diez minutos ya hubieran marcado ambos equipos. Y que acabaran siendo tres por banda.

Lo de la defensa esta temporada del conjunto azulgrana es digno de estudio. O cosa de brujas, nunca mejor dicho. Y no se puede mirar hacia otro lado. Es injusto cargar solo las tintas contra los defensores, todo empieza a fallar desde el momento en que los delanteros no ejercen la presión adecuada y los centrocampistas no logran topar las transiciones del rival. Errores encadenados y balones que acaban en las redes de un Szczesny que pide a gritos la vuelta de Joan Garcia.

Así es muy difícil sostenerse en Europa, donde las costuras se hacen más visibles y evidentes. Flick tiene que darle una vuelta a todo lo que no está funcionando, pues partidos como el de Brujas hacen complicarse incluso la clasificación directa para evitarse un incómodo play-off.

Ojo a Stamford Bridge

La próxima estación es el mítico feudo del Chelsea, donde el Barça necesitará una versión mucho más solvente si no quiere salir escaldado. Siempre nos quedará Lamine y al ritmo que va, puede salvar muchos partidos más. Pero el de Rocafonda no debe ser el único hierro al que aferrarse.

En Elche dejó brotes verdes de su recuperación y en Brujas, volvió a recordar al Lamine Yamal que compitió hasta el último momento con Ousmane Dembélé por el Balón de Oro. Pero no es justo ni normal que un equipo como el Barça tenga que depender de un chaval, porque es un chaval, que cumplió la mayoría de edad el pasado mes de julio. Por muy bueno que sea, que lo es. Y por mucho que verle de nuevo a un altísimo nivel sea la mejor noticia que, a día de hoy, puede extraer el equipo de Hansi Flick.