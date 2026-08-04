La solidez de Xavi Espart conquista a Flick

Xavi Espart tenía muy claro que este verano era, seguramente, el más importante de su carrera como futbolista hasta la fecha. Por el Europeo Sub-19 con España, pero también por una pretemporada que debía ser el trampolín perfecto para ganarse un puesto en la primera plantilla del FC Barcelona.

El primer objetivo lo cumplió con matrícula de honor, siendo uno de los jugadores clave en la conquista del título y demostrando que, en el pivote, también es un futbolista de mucho nivel. Y, el segundo, de momento, marcha por buen camino.

El de Vilassar de Mar decidió renunciar a las vacaciones que le correspondían después de no haber tenido descanso durante el verano para ponerse a las órdenes de Hansi Flick y está respondiendo a las mil maravillas. Es uno más de la plantilla y ha sorprendido en estas primeras semanas de pretemporada por su solidez y su saber hacer como lateral diestro, algo que ha conquistado al técnico germano. Ante el Birmingham, en el segundo test de pretemporada, fue titular y cuajó una buena actuación.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

Desde el club y desde el staff están especialmente contentos por su mentalidad, su energía y, sobre todo, por cómo se ha preparado para rendir a la perfección en esa posición, más teniendo en cuenta el enorme nivel exhibido en el Europeo Sub-19 como centrocampista. No es de extrañar que Flick se haya deshechos en elogio hacia él recientemente: "Tanto en el partido como en los entrenamientos nos ha dejado claro que es un jugador de nivel top".

Espart sabe que muchas de las opciones de quedarse en la primera plantilla del Barça pasan por hacerse fuerte en el lateral diestro y no ha querido perder el tiempo. A su presumible buen toque y su carácter ofensivo por naturaleza (marcó en el partidillo que jugó el equipo tras suspenderse el duelo ante el Preston North End), pudiendo ser uno más en la construcción del juego, el canterano también ha sorprendido por su equilibrio, su madurez y su seguridad en la faceta defensiva.

Solidez y oficio en el lateral

Una solidez y un oficio como lateral que, de momento, está gustando y mucho en el club, más si cabe teniendo en cuenta que solo Koundé es fijo en la plantilla azulgrana en ese carril diestro.

Desde el entorno del jugador no piensan ni en el mercado ni en posibles ofertas y la idea en todo momento es que el futbolista se centre al cien por cien en acabar de cuajar una buena pretemporada para convencer a Flick, que está encantado con el rendimiento que está ofreciendo desde que lo hizo debutar la temporada pasada ante el Newcastle en Champions.

"Estoy contento y disfrutando. He llegado en un buen estado de forma del Europeo. Mi objetivo es quedarme aquí e intentaré dar el 100% para que el míster siga confiando en mí. Llevo muchos años en este club y sé lo que debo hacer y aprovechar las oportunidades que tenga", aseguró Espart en el stage en Inglaterra. Como lateral, pivote o interior, la intención del de Vilassar de Mar es muy clara.

Todo apunta a que se jugará un sitio en la primera plantilla del FC Barcelona con Héctor Fort, que ha regresado después de haber salido cedido la temporada pasada al Elche. Xavi, de momento, está en un buen momento y se sigue ganando a Hansi Flick.