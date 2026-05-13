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'Sold out' de la camiseta exclusiva de SPORT: ¡Reserva la tuya para la próxima tirada!

La colección diseñada junto al artista catalán Miki Noëlle bajo el lema “Again and Again” agota existencias y activa una reserva para las últimas unidades

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¡SPORT le regala su nueva camiseta a Joan García!

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La fiebre por la 29ª Liga del FC Barcelona también se ha trasladado al merchandising. La camiseta especial lanzada por Diario Sport para conmemorar el título blaugrana ha colgado el cartel de sold out pocos días después de su lanzamiento, confirmando el éxito de una iniciativa que une fútbol, diseño e identidad culé.

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La prenda, ilustrada en colaboración con el artista catalán Miki Noëlle, nació bajo el lema “Again and Again”, un guiño a la continuidad del dominio azulgrana y a la conquista consecutiva del campeonato liguero. Con una estética urbana y contemporánea, la camiseta se convirtió rápidamente en un objeto de deseo entre aficionados y coleccionistas.

El éxito de la campaña también representa un impulso para el lanzamiento de la SPORT Store, la nueva apuesta editorial y comercial del diario para conectar con su audiencia a través de productos exclusivos ligados a la actualidad del club y la cultura futbolística.

Ante la alta demanda, actualmente solo es posible conseguir la camiseta mediante reserva de las últimas unidades disponibles, después de que la primera tirada quedara completamente agotada en tiempo récord.

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La colección no solo celebra un nuevo título del Barça, sino también una nueva forma de vivir el fútbol desde la creatividad, la comunidad y la identidad visual que rodea al universo blaugrana

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