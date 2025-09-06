Sol de Baix: la cantera del Barça ya carburaba hace un siglo

Las jóvenes promesas del Barça crecen actualmente en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En Sant Joan Despí está ubicada La Masia Centre de Formació Oriol Tort donde residen los aspirantes a cracks que proceden de fuera de Catalunya. En la Ciutat Esportiva hay ocho campos destinados a los entrenamientos y partidos de los equipos inferiores del club barcelonista.

El Camp Tito Vilanova está destinado a los entrenos del primer equipo mientras que el Estadi Johan Cruyff es la casa del fútbol femenino y del Barça Atlètic. Todo ello configura el mapa actual de las infraestructuras de uno de los pilares del Barça, lacantera simbolizada por La Masia como la academia más prestigiosa del planeta.

El Cadete A celebró así el Campeonato de Catalunya / fcf.cat

El proceso para llegar al actual nivel de excelencia ha sufrido saltos importantes pero ha experimentado una continuidad histórica desconocida para la mayoría de barcelonistas. Hasta el 2011 los jóvenes canteranos que llegaban del resto del territorio español residían en La Masia de Can Planas ubicada al lado del Camp Nou. .

La Masia, el centro neurálgico del FC Barcelona / FCB

Es el orígen evidente del concepto Masia que ha hecho furor en todo el mundo. La inauguración de este histórico edificio como residencia de futbolistas en 1979 supuso un salto de calidad histórico para el fútbol base barcelonista

El crecimiento de la cantera a partir de entonces fue tan exponencial que el trabajo realizado en las categorías inferiores en las décadas anteriores ha quedado olvidado en la memoria colectiva de los culés.

La Masia es la cuna del barcelonismo y esta noche vivirá una jornada inolvidable / FCB

Con la presidencia de Josep Lluís Núñez, además del impulso de La Masia, se construyó el Mini Estadi, un campo con capacidad para 15 mil aficionados que también supuso una mejora importante en las instalaciones de la entidad. La respuesta del barcelonismo ante este proyecto fue de más a menos y con los años hubo consenso en considerarla una obra excesivamente faraónica para el uso que se le dio ya que el aspecto habitual era el de un campo semivacío.

El Barça B competía en este recinto y el resto de la cantera lo hizo durante 24 años entre los campos anexos del MiniEstadi y del Camp Nou.

El Miniestadi vivió una jornada especial / FCB

La fusión del concepto cantera del Barça y La Masia ha dejado relegado todo lo que se vivió en las categorías inferiores antes de 1979. Solo los aficionados más veteranos todavía recuerdan cuando el Barça Atlètic jugaba en el campo de Fabra y Coats, donde entrenaban y competían los equipos inferiores blaugranas entre 1965 y 1982.

El filial también jugó hasta 1966 en el campo de Les Corts hasta su derribo. Si vamos un poco más atrás, en la década de los 50, la cantera blaugrana desarrollaba su día a día en los campos de La Bordeta situados enttre los barrios de Hostafrancs y Sants. El campo principal era de 5.000 aficionados.

En aquella época el segundo equipo del Barça era el España Industrial y posteriormente el filial pasó a denominarse el Condal, un equipo que llegó a competir en la Primera división contra el Barça. Xavier García Luque explicó en La Vanguardia que en el año 1958 estaba diseñado el proyecto de un campo de 15 mil personas en las instalaciones del Camp Nou que no se llegó a ver la luz.

La formación de la SD La España Industrial del 9 de junio de 1956, contra el Oviedo (liguilla de ascenso). Arriba, de izquierda a derecha: Estrems, Olivella, Rodri,Simó, Vergés, Mora, Mis y ‘Chato’ Belenguer (material). Abajo, mismo orden: Cañadas (material), Basora II, Allende, Bellés, Ribera, Bertrán y Andreu (masajista) / Archivo

Estos saltos históricos de pasar de La Bordeta a Fabra y Coats y de aquí al Mini y a la Ciutat Esportiva son relativamente conocidos pero lo que pocos aficionados del Barça saben es que antes de la guerra civil el club blaugrana ya apostaba por sus categorías inferiores.

El fútbol base del Barça es uno de los 'hermanos pobres' del club en cuanto a interés bibliográfico y conocimiento popular de su importancia histórica. En la sombra, el Barça ha trabajado a conciencia en la captación, formación y promoción de sus canteranos pero durante muchas décadas lo hizo con una discreción remarcable que le alejaba del interés periodístico.

Josep Boter el día de su homenaje, entre Cruyff y Kubala, en octubre de 1973 en el campo de Fabra y Coats / FC BARCELONA

Que la cantera del Barça no apareciera apenas en la prensa de la época no equivale a que no existiera y se trabajara con profesionalidad y rigor. Gracias a artesanos de la historia del club como Frederic Porta o Manel Tomás conocemos detalles interesantes que nos ayudan a completar un relato incompleto de la evolución del Barça en sus 125 años de vida.

Hace casi un siglo (agosto 1926) se adquirieron unos terrenos para completar la construcción del campo de Les Corts. Fue bajo la presidencia de Arcadi Balaguer que se compró el solar El Sol de Baix que años más tarde sería conocido por ser un canódromo. Eran cien mil metros cuadrados de pasión por dos de los puntales históricos del club, la cantera y la vocación polideportiva del Barça.

Un artículo de 1926 hablando de los campos 'Sol de Baix' / Archivo

Durante una década, en estos terrenos se entrenaban los equipos inferiores de fútbol del barça así como las equipos de algunas secciones como el rugby, hockey hierba, baloncesto, atletismo o frontón. Estas y otras secciones hasta entonces habían estado en las instalaciones del Club de Polo en Can Rabia.

En junio de 1958, el periodista Albert Duran, que había jugado en su infancia en las categorías inferiores detalló en la revista Barça que en el Sol de Baix los infantiles del Barça jugaban en cuatro campos de manera simultánea y que aquellos chicos matinadores estaban acostumbrados a rutinas de entrenamiento rematadas de forma bastante agradable: "Ejercicios gimnásticos, driblings a unas sillas, unas carreras atléticas y de vez en cuando una valla. El córner y los remates a portería eran los ensayos más practicados". Duran reivindicó el trabajo de los formadores Romà Forns, Torres Ullastres y Castells.

Sol de Baix acogió a la cantera del Barça entre 1926 y 1932 / Archivo

En la misma recreación de viejos tiempos, Duran recordaba cómo se entrenaban deportistas de disciplinas muy diversas: "En aquellos tiempos se vivía el deporte con una intensidad insospechada. Mientras los infantiles del fútbol se entrenaban, un grupo de atletas hacía sus ensayos junto a la 'casa pairal' del recinto".

El interés del Barça como entidad en cuidar sus equipos inferiores es inherente a sus primeras décadas de existencia. Joan Gamper contrató al húngaro Jesza Poszonyi para que los aspirantes a cracks del fútbol base tuvieran un maestro que les enseñase a jugar al fútbol con una idea clara de juego asociativo.

Jesza Poszonyi es uno de los mejores entrenadores húngaros de la historia / FCB

La apuesta por una 'proto-Masia' era evidentemente muy precaria si lo analizamos con la mirada actual pero la apuesta por la cantera a lo largo de toda la historia del club es mucho más relevante y persistente de lo que se suele creer.