Sohaib, amigo de Lamine Yamal: "Desde que tenía seis años jugaba al fútbol y ya se veía lo que tenía. Yo le he dicho que, si él quiere, va a ser el mejor del mundo, pero él tiene que saberlo"

Lamine Yamal ha arrancado la temporada por todo lo alto, demostrando que vuelve a estar a un gran nivel, algo que no se pudo de ver del todo durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, debido a que llegó a la concentración de la selección española entre algodones tras sufrir una rotura muscular un mes y medio antes.

Alejado de los terrenos de juego, el '10' del FC Barcelona siempre se rodea de la misma gente: sus padres, Mounir Nasroui y Sheila Ebana; su nueva novia, Inés García; su primo, Mohamed Abde; y su mejor amigo de la infancia, Sohaib, quien habló sobre su relación con el futbolista en el programa 'TardeAR'.

El amigo del jugador del conjunto azulgrana no dudó en desvelar cómo es Lamine en la intimidad. "Siempre que podemos, estamos juntos... es como mi hermano", empezó diciendo en el programa de Mediaset, presentado por la periodista Ana Rosa Quintana.

En un momento dado de la conexión, Sohaib reveló que se conocen desde bien pequeños, ya que hicieron migas en uno de los parques de Rocafonda.

Lamine Yamal, en el punto de mira / AFP7 vía Europa Press

"Desde que tenía seis años jugaba al fútbol y ya se veía lo que tenía. Yo le he dicho que, si él quiere, va a ser el mejor del mundo, pero él tiene que saberlo", aseguró. Y tenía toda la razón del mundo.

Por otro lado, Sohaib reconoció que el éxito que está cosechando Lamine no ha cambiado en absoluto su manera de ser. "Habla de lo que hablaba antes, es como siempre, no ha cambiado nada y esto es lo que le ha inculcado su familia. Es humilde, de barrio, no se ha agrandado", señaló en 'TardeAR'.

Lamine Yamal y sus amigos en Twitch / Twitch

El '10' del conjunto azulgrana siempre que puede celebra sus goles dibujando el número 304 en homenaje a Rocafonda, ya que corresponde a los tres últimos dígitos del código postal del barrio (08304).

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Sohaib destapó que fue una recomendación suya: "Era la Copa del Rey en el juvenil. Estábamos en el barrio y él quería reivindicarse. Entonces le dije que hiciera el 304 porque siempre decimos ese número. Le quedó bien y se la ha quedado".