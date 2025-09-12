Los socios pueden seguir comprando entradas para el Barça-Valencia

El partido entre el Barça y el Valencia del próximo domingo se jugará en el Johan Cruyff al no estar todavía disponible el Spotify Camp Nou con el problema que ello conlleva para los socios del club azulgrana, pues el estadio habitual del femenino y el filial solo tiene capacidad para 6.000 espectadores.

El Barça, tras confirmar el escenario del partido, explicó que a las localidades que pondría a la venta solo podrían acceder los socios que se habían abonado en Montjuïc en las dos últimas temporadas. Se abrió un plazo para pedir entradas, que costaban entre 42 y 78 euros, que ha finalizado a las diez de la mañana de este viernes. El club azulgrana había reservado un 60% del aforo del Olímpic Lluís Companys para los socios y las peticiones han alcanzado las 7.000, por lo que ha sido necesario un sorteo, aunque no para todas las zonas del Johan Cruyff.

Una vez celebrado el sorteo, el club ha comunicado a todos los solicitantes si habían sido agraciados o no. A los que se habían creado sin entrada ya les ha advertido que posiblemente podrían lograrlas más adelante. Y es que el Barça ha ido liberando localidades de las que tenía reservadas para compromisos, entradas que han podido ser compradas por los socios. Desde el club, se explica que durante el sábado todavía se liberarán más localidades y que informará de todo el proceso cuando todo el aforo del Johan Cruyff esté repartido.

El Barça cedió 290 entradas a los aficionados del Valencia a 30 euros cada una y también guardó localidades VIP en la zona de tribuna cuyo precio superaba los mil euros.