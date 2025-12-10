Los socios del Barça relatan su pesadilla: "Pasé miedo"

Los aficionados del Barça vivieron una auténtica pesadilla en el regreso de la Champions League al Spotify Camp Nou. La visita de los ultras del Eintracht, que ya tomaron el estadio en 2022, puso en alerta al conjunto azulgrana, que limitó la venta de entradas exclusivamente para los socios. Sin embargo, los alemanes que se concentraron en la improvisada grada visitante crearon el pánico. "Hubo momentos de miedo", relata Pablo, de 39 años y seguidor barcelonista.

Aunque el templo catalán se llenó de miembros de seguridad, los germanos camparon a sus anchas. "Estaba la mampara que servía como protección, pero cuando marcaron el gol la rompieron y nos empezaron a tirar botellas, cervezas, mecheros y monedas", explica el aficionado culer. Por su parte, una socia del Barça que prefiere permanecer en el anonimato señala que las provocaciones tuvieron lugar durante todo el encuentro: "Antes de empezar el partido ya estaban picando a la mampara y gritando 'Puta Barça'. Cuando marcó el primer gol el Eintracht empezaron a tirar cerveza y encendieron un par de bengalas. Vi bastante fuego".

Pablo llegó a pensar que los aficionados de las 'Águilas' iban a colarse en la grada local: "Los Mossos se desplegaron y se pusieron delante de la mampara porque habían abierto ese hueco. Había miedo de que pasarán a las otras zonas". No obstante, la socia del Barça que atiende a SPORT echó en falta mayor presencia de policías: "La gente del Barça preguntó a los de seguridad de nuestra zona: '¿Pensáis hacer algo?', pero nos decían: 'Es que no puedo hacer nada. Voy con el chaleco y sin nada. Si la policía no hace nada nosotros tampoco'".

Los Mossos se posicionaron delante de la mampara alrededor del minuto 80, cuando esta ya estaba rota y para evitar que los alemanes se colaran en la zona del Barça. "Tenía el pelo mojado de cerveza y me tuve que poner la capucha. Conozco a uno que estaba delante de la mampara rota y temía que se le echaran encima", relata la aficionada culer.

Además de los aficionados catalanes, quienes también sufrieron los improperios de la hinchada visitante fueron los miembros de seguridad. "Un chico alemán se estaba metiendo con una de seguridad, que era chica, y le estaba haciendo gestos como de 'te voy a follar', mientras la gente del Barça la defendía", indica la socia azulgrana, quien pide una mayor protección para la afición local en futuros compromisos europeos: "Te ven con una botella sin tapón y te meten bronca, pero estos lanzan cosas y no pasa nada. No te cachean, no te miran nada. Llevan las bengalas metidas en la ropa interior".

Sin embargo, el momento más tenso tuvo lugar con el encendido de bengalas. "Durante el gol sacaron las bengalas y lanzaron alguna a nuestra zona", comenta Pablo, que admite que algunos hinchas del Eintracht se infiltraron al lado suyo, aunque rápidamente fueron expulsados por los miembros de seguridad: "En los accesos se veía a alemanes con la camiseta del Barça que los tenías sentados cerca de tu asiento, en la zona que no les correspondía. Durante el partido, los aficionados del Barça señalaban algún comportamiento. Ahí venía el personal de seguridad y se los llevaban".

Los agentes se fijaron especialmente en aquellos aficionados que portaban la bufanda del partido. "Son una de las aficiones más expertas en saltarse las normas e hicieron cosas como tener el móvil en catalán. El personal de seguridad puso especial atención a los que llevaban bufandas del choque, porque no es habitual que un socio del Barça se compre ese atuendo en un encuentro de fase clasificatoria", describe Pablo.

Los incidentes no solo acaecieron en la parte inferior de la grada visitante, también en la zona lateral y en tribuna, donde una decena de aficionados alemanes festejaron el gol del Eintracht con cierta desconsideración. "En el tanto rival, entre 15 y 20 personas se levantaron y celebraron el gol de manera irrespetuosa. Los del Barça señalamos uno a uno para que la seguridad se los llevara", sentencia otra aficionada catalana, que también prefiere relatar su experiencia desde el anonimato.

El club ha matizado que se expulsó a diez seguidores del Eintracht durante el transcurso del partido. Estos estaban situados en la grada local, pues compraron las entradas a través de la reventa. En cambio, el FC Barcelona ha indicado que no evacuó a los ultras de la zona visitante, porque en esa parte del Camp Nou solo podía proceder la seguridad del estadio.