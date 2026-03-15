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Elecciones FC Barcelona

Los socios ponen nota a la gestión de Laporta con el Camp Nou

El sondeo de TV3 y Catalunya Ràdio en las elecciones del Barça da un 6,6 de media a la gestión de las obras del Spotify Camp Nou y muestra un 78,4% de apoyo al voto telemático en futuros comicios

Así lucen las nuevas gradas del Spotify Camp Nou

Así lucen las nuevas gradas del Spotify Camp Nou

Maria Tikas

Maria Tikas

El sondeo realizado por TV3 y Catalunya Ràdio durante las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ofrece también una radiografía de la opinión de los socios sobre algunos de los temas clave del club. Entre ellos, la gestión de las obras del Spotify Camp Nou.

A la pregunta de “del 0 al 10, ¿cómo de satisfecho está con la gestión de las obras del Spotify Camp Nou?”, los socios y socias otorgan una nota media de 6,6. Las valoraciones más repetidas fueron el 7 y el 8, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva sobre el desarrollo del proyecto.

El dato llega, además, en un día en el que el estadio ha dado un paso más en su reapertura progresiva. El FC Barcelona recibió esta semana la licencia de primera ocupación correspondiente a una nueva fase de las obras, la 1C, lo que ha permitido abrir el Gol Nord, ampliar la capacidad hasta los 62.652 espectadores y habilitar también la nueva grada de animación en el Gol Sud, denominada Gol 1957.

El sondeo, con un margen de error del 1,3%, también apuntaba a una clara victoria de la opción continuista. Joan Laporta obtendría el 66,6% de los votos, imponiéndose con claridad a la candidatura de Víctor Font.

Mayoría por el voto telemático

Otra de las preguntas del sondeo miraba ya hacia el futuro del club y de sus procesos electorales. En concreto, sobre si debería permitirse el voto telemático en las próximas elecciones, un asunto que ha generado debate durante la campaña.

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La respuesta de los socios es contundente: el 78,4% se muestra a favor, frente a un 20% que se opone y un 1,6% que no sabe o no contesta. Un resultado que refleja un amplio respaldo a la posibilidad de introducir esta modalidad de voto en futuros procesos electorales del Barça.

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