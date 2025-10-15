Los socios sin pase en Montjuïc también pueden optar al abono de la temporada 2025-26

El FC Barcelona ha comunicado que han sido finalmente 21.186 los socios del Barça que han adquirido el pase de temporada 2025-26. Todos ellos son socios que tuvieron abono en el Olímpic Lluís Companys en algún momento durante las dos temporadas en las que el equipo azulgrana ha jugado en la montaña mágica de Montjuïc.

El Barça reservó 24.800 pases para sus socios. El pasado jueves abrió un periodo preferencial de 24 horas para los socios que habían tenido en pase en Montjuïc las dos temporadas. Una vez se cerró, se abrió otro periodo para el resto de socios que lo habían tenido en algún momento de estas dos temporadas. Este periodo se cerró el pasado lunes a las doce del mediodía.

Finalmente, han sobrado 3.614 pases y el club ha comunicado que abre un nuevo periodo de adquisición para todos aquellos socios del club, también para los de Montjuïc que no lo han adquirido durante el periodo en que han tenido preferencia. El formulario estará abierto en la zona Socios de la web del FC Barcelona entre el jueves 16 de octubre, a las 12 horas, y el lunes 20 de octubre, a las 12 horas, y se podrán escoger dos zonas, córner primera y segunda gradería. El pase servirá para los partidos que se jueguen tanto en el Olímpic Lluís Companys como en el Spotify Camp Nou y será válido desde el encuentro contra el Elche del 2 de diciembre. El precio es de 500 euros para la zona de córner primera gradería y de 540 para el córner en segunda gradería.

Si la totalidad de peticiones supera el total de pases disponibles, se realizará un sorteo ante notario el próximo 21 de octubre. El club recuerda que solo se puede pedir un pase por socio, pero se podrán agrupar hasta cuatro solicitudes en una petición. También que los poseedores del pase deberán confirmar su asistencia al partido hasta seis días antes del mismo. El pago se realizará entre el 27 y el 30 de octubre. En caso de no pagarlo, el club lo cobrará el 5 de noviembre a través de domiciliación bancaria. También recuerda que está en suspenso tanto la condición de abonado como el Seient Lliure.