Los socios del Barça ya pueden solicitar entradas para el clásico contra el Real Madrid

Desde las 10 h de hoy, lunes 6 de octubre, está abierto el formulario para que los socios y socias del FC Barcelona y las Peñas soliciten entradas para el partido que el primer equipo de fútbol masculino jugará contra el Real Madrid el próximo 26 de octubre, a las 16:15 h, en el estadio Santiago Bernabéu. El formulario se cerrará el próximo lunes, 13 de octubre, a las 10 h.

Las entradas disponibles para socios, socias y Peñas tienen un precio de 120 euros y están ubicadas en la zona visitante. En caso de que la demanda supere las entradas disponibles, se realizará un sorteo. Las entradas serán nominales e intransferibles, y deberán recogerse personalmente en Madrid, el mismo día del partido, previa identificación. Una vez realizada la compra, no se admitirán modificaciones, devoluciones ni cancelaciones.

Para la adquisición de entradas quedan excluidos los socios y socias menores de 6 años, aquellos con cuotas de socio impagadas y los sancionados por la Comisión de Disciplina. Para este partido, FC Barcelona Desplazamientos no ofrecerá opción de viaje.