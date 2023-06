Socios del Barça se ofrecieron a pagar el abono sin contraprestación

Avisaron al club que no irían a Montjuïc pero que querían pagar igual para ayudar a la entidad El presidente Laporta lideró la marcha atrás en la subida de los precios

El socio del FC Barcelona siempre ha estado al lado de su club en los momentos más duros de la historia. Y, económicamente hablando, el actual lo es. Porque la masa salarial del primer equipo sigue siendo demasiado elevada, porque los ingresos pre pandemia no se han recuperado del todo y no son suficientes para compensar todavía un gasto excesivo y porque el club afronta el proyecto del Espai Barça, gran parte de la solución a todos estos problemas, pero que ha requerido una financiación de 1.500 millones de euros.

Además, hay el traslado a Montjuïc por el medio, que también representará una pérdida de ingresos notable en taquillaje porque la capacidad del estadio se reduce a la mitad que en el Spotify Camp Nou. La junta directiva de Laporta ha conseguido reducir las pérdidas previstas que suponen el cambio de casa pero habrá algunas. Eso es inevitable.

Para intentar compensarlo, el pasado mes de abril la junta directiva anunció los nuevos precios de los abonos para Montjuïc, que contemplaban subidas de un 30% hasta un 40% de los precios en el Spotify Camp Nou. Fue una decisión que generó cierto malestar en la masa social.

Finalmente, decidieron dar marcha atrás poco después rebajando en un 50% los precios que se habían presentado. Cada socio tiene su situación personal y para muchos de ellos pagar el carnet y el abono supone un gran esfuerzo económico. Además, en muchas familias, el carnet y el abono del FC Barcelona es una cosa que siguen pagando el abuelo, el padre o el tío. Es lo que tiene ser un club gigante pero con marcado carácter familiar.

Pero también hay otra realidad. Y es que según ha podido saber SPORT, algunos socios abonados se pusieron en contacto con el FC Barcelona para ofrecerse a pagar sus abonos sin recibir contraprestación alguna. "Llamaron para decir que no subirían a Montjuïc pero que querían pagar igual para ayudar al club".

La entidad agradeció el gesto pero como ya ha dicho en muchas ocasiones el presidente Joan Laporta no han de ser los socios los que paguen con su esfuerzo una mala gestión por parte de dirigentes.

Laporta lideró la rebaja

Precisamente fue el presidente del Barça quién más insistió en las reuniones de la junta directiva que se necesitaba dar marcha atrás en las subidas de los abonos y que si era necesario se pensaran formas imaginativas para intentar compensarlo.

Entendió que la subida era necesaria para obtener más recursos pero empezó a pensar que quizá deberían dar marcha atrás cuando en las entregas de insignias en reconocimiento a la fidelidad de los socios, muchos de ellos le comunicaron que lo sentían mucho pero que no podían afrontar un gasto semejante en sus economías familiares.

La historia que viene después ya es conocida. El Barça anunció la rebaja y ahora es tarea del club encontrar la solución para compensar el desfase.