Los socios agotan las entradas para el Barça - PSG

El próximo 1 de octubre se vivirá en Barcelona uno de los partidos más esperados en el fútbol europeo. El equipo de Hansi Flick se verá las caras con el París Saint-Germain de Luis Enrique en un encuentro que enfrentará a dos de los mejores clubes del continente y que bien pudo haber sido la final de la anterior edición de la Champions League. La expectación en la Ciudad Condal es máxima; prueba de ello es que los socios y socias del club azulgrana han agotado las entradas reservadas para ellos.

La afición culer ya apoyó en masa al conjunto azulgrana durante la temporada pasada con cifras de asistencia en Montjuïc que superaron las de la última campaña de Xavi Hernández también en la montaña mágica. Ahoras, después de un arranque de curso en el que solo unos pocos privilegiados han podido disfrutar el cuadro de Flick en el Johan Cruyff, la hinchada culer se ha vuelto a volcar con el equipo en su regreso al Lluís Companys.

El FC Barcelona informó el pasado 19 de septiembre que el duelo de la segunda jornada de la Champions se disputaría en Montjuïc por las complicaciones en la obtención de los permisos para la reapertura del Spotify Camp Nou. Al día siguiente, se abrío el proceso de venta de entradas, en el que los 16.151 socios y socias que estuvieron abonados las dos últimas temporadas en el Estadi Olímpic tuvieron 24 horas de preferencia.

En este sentido, fue muy aplaudida la decisión de la junta directiva respecto a los precios. Estos se ajustaron proporcionalmente a lo que constaría un partido con el abono completo. Así, el precio osciló entre los 11 y los 37 euros, dependiendo de la zona del estadio.

Luego fue el turno de los demás socios que tuvieron pase de temporada en Montjuïc en algún momento y este lunes 22 a las 12 horas se abrió la venta para el resto de socios sin abono. En este caso, los precios ya tuvieron un precio mayor, aunque se pudo aplicar el código de descuento correspondiente. Con todo, tal y como ha anunciado el FC Barcelona, se ha agotado las 27.576 entradas reservadas para socios.

La entidad azulgrana ha agradecido la alta demanda y el apoyo de la afición culer: "El Club quiere expresar su más sincero agradecimiento a todos los socios y socias por el apoyo y la confianza mostrados una vez más en el equipo. La extraordinaria respuesta de la masa social azulgrana refuerza el espíritu colectivo y confirma, de nuevo, el compromiso que hace del FC Barcelona un club único en todo el mundo", reza el comunicado.

Última oportunidad

Los que se hayan quedado sin entrada tras este período de gracia y quieran acudir a la gran cita siguen teniendo la opción de comprar localidades mediante el proceso de venta para el público general que empezó el martes. Por ahora los precios van desde los 169€ en los goles de la primera gradería a los 399€ en Tribuna. Además, el coste de los asientos VIP en la Players Zone es de 1.100 euros.