De ser el socio perfecto de Messi a los despachos de L'Hospitalet

El carril izquierdo de Spotify Camp Nou tuvo un único dueño durante más de una década. Jordi Alba salió de La Masia, pero tuvo que salir para después poder volver y triunfar como pocos en el FC Barcelona. Desde su llegada en 2012 fue indiscutible y importante para conseguir los 18 títulos que ganó vistiendo la camiseta azulgrana, más de un trofeo por temporada.

Este martes 7 de octubre, el de l'Hospitalet anunció a todo el mundo del fútbol su retirada a final de temporada. Se marchó del Barça el mismo año que Sergio Busquets y se marchará del fútbol siguiendo a su gran amigo, el mismo año y en el mismo equipo. El Inter Miami más culé perderá dos piezas claves cuando termine la MLS.

Uno de los mejores aliados de Leo Messi

Si hablamos de Jordi Alba, tenemos que hablar obligatoriamente de su sociedad con Leo Messi en el terreno de juego. Argentino y catalán jugaron juntos 413 partidos; de hecho, Alba es el quinto que más veces ha jugado junto al '10' en toda su carrera. Solo superado por Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andrés Iniesta y Javier Mascherano.

Aunque jugaban en bandas diferentes, los dos futbolistas se entendían como nadie sobre el verde. El de L'Hospitalet fue de los que mejor entendió al argentino y Messi sabía que el lateral siempre lo encontraría en el área. 48 participaciones de goles conjuntas entre los dos.

Leo Messi junto a Jordi Alba celebrando un gol con el Inter Miami / EFE

La jugada se la sabían de memoria. Messi filtraba a la banda y Jordi le devolvía la pelota en la frontal para que el argentino hiciese lo que mejor sabía hacer. Para el recuerdo, su combinación más mítica fue el gol de Leo Messi en el Bernabéu, que terminó con una victoria agónica y una imagen para la historia del '10' enseñando su camiseta al público merengue.

Una Eurocopa que le cambió la carrera

Jordi Alba nació en La Masia, pero no pudo escalar uno a uno las categorías hasta llegar al primer equipo; su camino fue diferente. El lateral dejó el Barça con la esperanza de volver algún día y así lo hizo. Tras siete años en las categorías inferiores azulgranas, dio un paso atrás al U.E. Cornellà, aunque rápidamente el Valencia lo fichó y pasó al juvenil 'che'.

En Mestalla su impacto fue inmediato y en la temporada 2010-11 ya se había hecho con el carril zurdo. Su nivel empezó a llamar la atención de los grandes, pero su gran explosión fue en la Eurocopa del 2012.

Jordi Alba marcó en la final de la Eurocopa 2012 / Agencias

Del Bosque lo llamó y Jordi Alba no decepcionó. Fue una de las grandes sorpresas del torneo, marcó en la goleada ante Italia en la final y el Barça no dudó en recuperar a su canterano por 14 millones de euros. Una Eurocopa que le cambió la carrera y la historia reciente del Barça.

Futuro en los despachos

A pesar de que aún le quedan algunos partidos en la MLS y los play-offs, Jordi Alba no se desligará del mundo del fútbol al terminar la temporada. El pasado mes de abril, la junta directiva encabezada por Antoni Garcia i Acero fue la única que se presentó para la presidencia del CE L'Hospitalet. Entre sus filas está Jordi Alba, que pasará a ser una de las cabezas importantes del proyecto junto a Thiago Alcántara.

El lateral quiso ayudar al club del lugar donde nació. Aunque nunca jugó en L'Hospitalet, Jordi Alba dejará la pelota para pasarse a los despachos e intentar hacer crecer al equipo de su ciudad. Actualmente están en Tercera Federación, aunque la temporada pasada se quedaron cerca del ascenso a Segunda.

Jordi Alba, en su renovación con el Inter Miami / @InterMiamiCF

Jordi Alba jugará sus últimos encuentros de fútbol en Estados Unidos poniendo punto y final a una carrera emblemática con 22 títulos. Los play-offs de la MLS serán su último gran reto del Inter Miami más culé.