"Como socio espero que el Camp Nou se termine lo antes posible, como arquitecto..."

Uno de los temas más comentados a todos los niveles en el entorno Barça es el Spotify Camp Nou y sus obras, ya sea para comentar cuando se producirá la vuelta, los ingresos que generará o la adjudicación de la remodelación a Limak.

Tratándose todo el Espai Barça de un proyecto de 1.450 M€, es normal que se busque fiscalizar al máximo cada paso y, por tanto, es lógico buscar la opinión de expertos en la materia. En este sentido, Josep Ribas, uno de los arquitectos encargados de la remodelación del estadio del eterno rival pese a ser socio azulgrana, explica su punto de vista en una entrevista en '3Cat'.

Imagen virtual de lo que debería acabar siendo el Espai Barça / FCB

Josep Ribas, preocupado como arquitecto de la gestión de las obras en Can Barça

El CEO de Ribas & Ribas admite que tiene dos opiniones distintas sobre las obras llevadas a cabo en el Spotify Camp Nou, una como socio de la institución, y otra como arquitecto. A nivel puramente sentimental, afirma que su deseo es que terminen lo más pronto posible y que quede "precioso", cosa que tampoco descarta que pueda pasar, ya que "aún se encuentra en primeras etapas".

En cambio, como arquitecto, reconoce que ha tenido "algunos disgustos". El catalán recuerda los proyectos de remodelación del templo culer que fracasaron en el pasado: "El proceso comenzó con Núñez en el año 2000, después hubo el proyecto Foster de Joan Laporta en su anterior mandato, más tarde Bartomeu anuló ese proyecto para crear el Espai Barça y tuvo que pagar por la anulación de la anterior iniciativa...", repasa antes de añadir que finalmente la versión ganadora con Bartomeu fue la de Nikkei Sekkei de Joan Pascual, a quien considera "un gran arquitecto".

Sobre Limak no comenta mucho, más allá de reconocer que "no tiene nada en su contra", pero sí lamenta que no se conozca el arquitecto de la versión del estadio azulgrana que finalmente se llevará a cabo: "Mee preocupa, a nosotros en el Santiago Bernabéu nos dejaron estar hasta el final, pese a que no hicimos el proyecto ejecutivo, solo para vigilar que se llevara a cabo lo que habíamos dibujado. Tengo muchas dudas de que en el caso del FC Barcelona se esté haciendo así y eso no me gusta", explica sobre el hecho de que no se conozcan los detalles del proyecto que está llevando a cabo la directiva presidida por Joan Laporta, tras modificar algunos detalles del anterior Espai Barça de la gestión de Josep Maria Bartomeu.