El socio que denunció a Laporta no descarta acudir a la justicia de Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado este lunes la denuncia presentada por un socio del Barça contra el expresidente del club blaugrana y candidato a la reelección, Joan Laporta, y otras personas de su máxima confianza por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad y administración desleal, entre otros. Según ‘El Periódico’, que ha tenido acceso al auto, la resolución abre la puerta a que los hechos se investiguen en Barcelona.

Puesto que los hechos denunciados “no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”, el juez considera que el socio en cuestión, Isidro Navarro, deberá presentar la denuncia de nuevo en Barcelona si quiere que se investigue el caso. Según ha podido saber SPORT, en estos momentos el socio está estudiando el informe del juez para decidir como procederá. No descarta presentar un recurso en la Audiencia Nacional o, tal como se le ha indicado, acudir a la justicia de la capital catalana.

Pedraz ha declarado que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos denunciados, al no haberse cometido íntegramente en el extranjero todos ellos, sin entrar a valorar si existen indicios de su comisión. El magistrado ha añadido que, como señala el Tribunal Supremo, los juzgados centrales de instrucción de Madrid únicamente son competentes cuando el delito “se cometa en su integridad en el extranjero”.

Cabe recordar que, en esta presunta trama, la acusación incluyó cinco operaciones relevantes: la venta de activos digitales del club (Barça Visión/Bridgeburg Invest) "en condiciones perjudiciales para la entidad"; la adjudicación sin licitación del contrato de telecomunicaciones del Camp Nou a la sociedad New Era Visionary Group (NEVG); la compra de asientos de lujo del estadio a esta misma mercantil; la adjudicación de la construcción del nuevo estadio; y el supuesto pago de una intermediación en la renovación del contrato de patrocinio deportivo con la multinacional estadounidense Nike.