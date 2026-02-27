El socio denunciante de Joan Laporta posó junto a Enric Masip

El lío entorno a la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional contra Joan Laporta continúa. La figura de Isidro Navarro, el socio denunciante, ha causado una gran polémica que ahora ha dado una vuelta de tuerca más.

Después de que SPORT publicara que fuera candidato del partido de ultraderecha Vox y se difundieran unas fotos suyas con los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, ha aparecido una nueva publicación....¡junto a Enric Masip!

La incongruencia es máxima puesto que Masip es un asesor personal de Joan Laporta y carece de lógica aparente que quisiera tomarse una fotografía junto a una de las personas de máxima confianza de la persona a la que ha denunciado.

Además de Joan Laporta, los denunciados son los vicepresidentes Rafael Yuste y Maria Elena Fort; el secretario de la junta Josep Cubells; el exvicepresidente económico Eduard Romeu y Joan Olivé, tesorero de la entidad.

También están denunciados los ejecutivos Manel del Río, director financiero; Sergi Atienza, responsable del departamento de compliance; y Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos. Del mismo modo, se incluye a Xavier Laporta, hermano del presidente y socio del despacho de abogados Laporta & Arbós, junto a dos administradores de compañías implicadas en los presuntos delitos.

La figura de Isidro Navarro ha estado bajo el punto de mira desde que 'El Periódico' publicara la denuncia del socio el pasado viernes a las 23.18 h. de forma telemática.

Su justificación

Navarro defendió que fuera un socio reciente, el 150.107, con un escrito en RAC1 en el que mencionó que "tenía el número de socio 65.302 y se me dio de baja sin comunicación alguna. No acudí de forma presencial a la renovación del censo fue porque no fui notificado. Fui socio durante 24 años. El 12 de febrero causé alta presencial con el número 150.107. Me siento maltratado por mi propio club".

Desde la candidatura de Joan Laporta se ha recalcado con indignación que se trata de "calumnias" en pleno proceso electoral. Laporta es acusado de cobrar comisiones ilegales y blanqueo de capitales, entre otros aspectos.

En la denuncia se detalla "un entramado de sociedades" radicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, a la que define como una "estructura" de "cobros de comisiones indebidas" que se abonaban en "jurisdicciones opacas". Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de "negocios aparentemente legítimos".

En los próximos días, la Audiencia Nacional deberá proceder al reparto de esta denuncia entre los jueces adscritos a este órgano judicial y entonces será el magistrado al que le corresponda, quien decidirá si la admite a trámite o si la rechaza.