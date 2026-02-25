El socio que demandó a Laporta se dio de alta en el Barça un día antes

El socio del FC Barcelona que denunció el pasado viernes a Joan Laporta y otros directivos y ejecutivos del club azulgrana ante la Audiencia Nacional se dio de alta como socio del club el jueves, un día antes, de tramitar dicha demanda de forma telemática, según asegura este miércoles MD.

El flamante afiliado del Barça tendría su residencia en Toledo y su año de nacimiento sería 1972. Estas serían los datos del citado socio que presentó un escrito en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional con acusaciones de blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas.

Entre los denunciados también figuran altos directivos del equipo de Laporta: el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; Eduard Romeu, exvicepresidente económico; Ferran Olivé, tesorero; y Josep Cubells, secretario de la junta directiva. También ejecutivos como Manel Del Rio, director financiero; Sergi Atienza, jefe del departamento de compliance, y Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos. La denuncia incluye al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, así como dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

La denuncia fue presentada telemáticamente a las 23.18 horas del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en Madrid, y ha sido acompañada por un total de 38 documentos, entre los que figuran información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones —entre ellas, el patrocinio de Nike o la construcción del nuevo estadio— sobre las que pivota la acusación.