Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MbappéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaRivales Barcelona ChampionsAlcarazRespuesta Barça CTADroSorteo ChampionsAchraf violaciónPiquéGoleadores ChampionsRashfordBastoniReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesPrestianni ViniciusVirtus Bolonia - BarçaPadre PedriHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El socio que demandó a Laporta se dio de alta en el Barça un día antes

El flamante afiliado presentó acusaciones de blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas contra el ahora precandidato Joan laporta y buena parte de sus directivos y ejecutivos

Así cantó Laporta el himno del Barça con los trabajadores de Mercabarna…

Así cantó Laporta el himno del Barça con los trabajadores de Mercabarna…

Así cantó Laporta el himno del Barça con los trabajadores de Mercabarna… / DAVID BERNABEU

SPORT.es

SPORT.es

El socio del FC Barcelona que denunció el pasado viernes a Joan Laporta y otros directivos y ejecutivos del club azulgrana ante la Audiencia Nacional se dio de alta como socio del club el jueves, un día antes, de tramitar dicha demanda de forma telemática, según asegura este miércoles MD.

El flamante afiliado del Barça tendría su residencia en Toledo y su año de nacimiento sería 1972. Estas serían los datos del citado socio que presentó un escrito en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional con acusaciones de blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas.

Entre los denunciados también figuran altos directivos del equipo de Laporta: el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; Eduard Romeu, exvicepresidente económico; Ferran Olivé, tesorero; y Josep Cubells, secretario de la junta directiva. También ejecutivos como Manel Del Rio, director financiero; Sergi Atienza, jefe del departamento de compliance, y Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos. La denuncia incluye al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, así como dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

Noticias relacionadas y más

La denuncia fue presentada telemáticamente a las 23.18 horas del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en Madrid, y ha sido acompañada por un total de 38 documentos, entre los que figuran información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones —entre ellas, el patrocinio de Nike o la construcción del nuevo estadio— sobre las que pivota la acusación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL