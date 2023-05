Soccer Champions Tour: Qué es, dónde y cuándo se juega el torneo en el que participará el Barça en su gira por USA

Además del equipo azulgrana participarán el Real Madrid CF, Juventus, AC Milan, Arsenal y Manchester United Competirán en ocho partidos entre el sábado 22 de julio al miércoles 2 de agosto de 2023 en Dallas, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando y San Francisco

Soccer Champions Tour anunció hoy el lanzamiento y el calendario de una nueva serie de partidos con seis de los clubes de fútbol más emblemáticos del mundo que se jugará este verano en varios mercados principales de los Estados Unidos. Real Madrid y FC Barcelona de España, Juventus y AC Milan de Italia, y Arsenal y Manchester United de Inglaterra competirán en siete partidos entre el sábado 22 de julio al miércoles 2 de agosto de 2023.

El Soccer Champions Tour es la primera vez que estos seis clubes, que tienen entre ellos 31 trofeos europeos, participan juntos en una serie estadounidense. Los ocho partidos se llevarán a cabo en mercados anfitriones de Dallas, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando y San Francisco.

Los enfrentamientos más destacados del Soccer Champions Tour 2023 incluyen el encuentro de los gigantes españoles Real Madrid y FC Barcelona por primera vez en Texas en el estadio de los Dallas Cowboys AT&T Stadium; Manchester United y Real Madrid se enfrentan por primera vez desde el 2018; FC Barcelona y Arsenal compitiendo en la revancha de la final europea del 2006; y los rivales italianos AC Milan y Juventus enfrentándose en California por primera vez en sus más de 120 años de historia.

Soccer Champions Tour fue creado por una nueva empresa perteneciente a la firma de inversión global Sixth Street para respaldar el crecimiento global continuo de las franquicias deportivas de primer nivel, mediante la organización de eventos competitivos de alto perfil para los millones de fanáticos que viven fuera de los mercados de los clubes más grandes del mundo.

"Estamos orgullosos de asociarnos con los clubes con más historia del mundo, que cuentan con los fanáticos más apasionados del mundo, para brindar esta única oportunidad a los seguidores estadounidenses de asistir a la experiencia del juego al más alto nivel”, dijo Alan Waxman, cofundador y director ejecutivo de Sixth Street. “Si bien la gira de este año solo cuenta con clubes masculinos, esperamos expandirnos el próximo verano para traer los mejores clubes femeninos del mundo a audiencias locales a nivel global, y en el futuro, convertir esta serie en un formato con partidos de importancia real".

Además de los partidos de clubes profesionales masculinos y femeninos, la gira también tiene la intención de organizar competiciones de academias juveniles élite en los próximos años.

Soccer Champions Tour está trabajando en estrecha colaboración con la empresa global de experiencias premium Legends para brindar estos partidos destacados y experiencias elevadas durante los partidos para los fanáticos locales del fútbol.

Agregó Shervin Mirhashemi, CEO de Legends: Legends se enorgullece en brindarles a los fanáticos del deporte rey una experiencia inolvidable este verano que coincidirá con el fútbol de clase mundial en la cancha. Nos emociona el pensar en ver los estadios de los Estados Unidos llenos de fanáticos animando a los mejores clubes del mundo mientras compiten en el Soccer Champions Tour.”

El Soccer Champions Tour 2023 se produce en asociación con AEG, la empresa líder mundial en deportes y entretenimiento en vivo.

"AEG está entusiasmado con la asociación con Sixth Street y Legends para llevar los clubes de fútbol más exitosos del mundo a los fanáticos de los EE. UU.”, dijo Tom Braun, vicepresidente de operaciones de fútbol y negocios y desarrollo comercial de AEG. “Cada enfrentamiento en esta serie es del más alto calibre y estamos encantados de que los aficionados del fútbol estadounidense tengan la oportunidad de ver estos partidos épicos con equipos legendarios en vivo y en persona".

Calendario del Soccer Champions Tour 2023

Sábado, 22 de julio

FC Barcelona vs. Juventus en Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

Domingo, 23 de julio

Real Madrid vs. AC Milan en Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

Miércoles, 26 de julio

Real Madrid vs. Manchester United en NRG Stadium, Houston, TX

Jueves, 27 de julio

Juventus vs. AC Milan en Dignity Health Sports Park, Los Angeles, CA

Sábado, 29 de julio

Real Madrid vs. FC Barcelona en AT&T Stadium, Arlington, TX

Martes, 1 de agosto

AC Milan vs. FC Barcelona en Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Miércoles, 2 de agosto

Juventus vs. Real Madrid en Camping World Stadium, Orlando FL

Los Estadios

Allegiant Stadium

Ubicado junto al mundialmente famoso Las Vegas Strip y sede de los Las Vegas Raiders, Allegiant Stadium es un destino de eventos mundial galardonado. Un lugar de usos múltiples de última generación con una capacidad de 65,000, Allegiant Stadium ha albergado a artistas musicales de clase mundial como Garth Brooks, The Rolling Stones, Guns N 'Roses, Taylor Swift y BTS con más conciertos legendarios por venir. El estadio completamente cerrado también es el hogar del equipo de fútbol americano colegial UNLV Rebels y ha sido sede de eventos deportivos de primer nivel como la final de la Copa Oro de Concacaf, el juego de campeonato Pac-12, Las Vegas Bowl y WWE SummerSlam. El inmueble también fue sede del Pro Bowl de NFL en 2022 y 2023 y ha sido seleccionado para albergar el Super Bowl LVIII en 2024. Allegiant Stadium se compromete a retribuir a la comunidad a través de numerosas iniciativas de diversidad, inclusión y alcance comunitario.

AT&T Stadium

AT&T Stadium es la sede de entretenimiento más grande y tecnológicamente avanzada del mundo. El estadio cuenta con dos arcos monumentales, las pantallas gigantes de video HDTV más grandes del mundo, un techo retráctil expansivo y las puertas de zona de anotación retráctiles más grandes del mundo. Las características del estadio incluyen asientos para 80,000 y capacidad de expansión de hasta 100,000. Además de ser la casa de los Dallas Cowboys desde su inauguración en el 2009, el estadio ha sido sede de Super Bowl XLV, el All-Star Game de la NBA 2010, el anual Goodyear Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA del 2014, el juego inaugural de campeonato de fútbol americano universitario del 2015, la entrega de premios de la Academia de Música Country en el 50º aniversario del 2015 y WrestleMania.

Camping World Stadium

Camping World Stadium en el centro de Orlando ha sido sede de una variedad de eventos de clase mundial, desde el Electric Daisy Carnival hasta WrestleMania y el Pro Bowl de la NFL, junto con sus eventos anuales exclusivos que incluyen el Florida Blue Florida Classic, el Cheez-It Bowl, el Citrus Bowl y la Florida Cup. El partido de Orlando en el Camping World Stadium será organizado por la Florida Cup, el evento internacional anual de fútbol y música más grande del Estado del Sol. Desde el 2015, la Florida Cup & FC Series ha presentado clubes de todo el mundo. El año pasado, el Arsenal derrotó al Chelsea en el partido principal en el Camping World Stadium, estableciendo el récord de asistencia de fútbol del estadio.

Dignity Health Sports Park

Dignity Health Sports Park es la casa de la competencia e instalaciones de entrenamiento de clase mundial del sur de California para los atletas amateur, olímpicos, universitarios y profesionales. Administrado por AEG Facilities, la instalación de $150 millones de dólares con financiación privada fue desarrollada por AEG en un sitio de 125 acres en las instalaciones de California State University, Dominguez Hills (CSUDH) en Carson, California. Dignity Health Sports Park cuenta con un estadio de tenis para 8,000 personas, un estadio con capacidad de 25,174 de fútbol, futbol americano y otras competiciones de atletismo y conciertos al aire libre; una instalación de atletismo con 2,000 asientos con pista de atletismo y un velódromo bajo techo que cuenta con 2,450 asientos - el VELO Sports Center - de ciclismo en pista. Dignity Health Sports Park es la casa del cinco veces campeón de la Copa MLS LA Galaxy. Dignity Health Sports Park es también el hogar del centro de alto rendimiento de la United States Tennis Association (USTA), la sede principal de entrenamiento de la U.S. Soccer Federation (USSF). Además, Dignity Health Sports Park es el hogar de Galaxy Park, un complejo deportivo en el campus que cuenta con cinco canchas de fútbol 5v5, tres canchas de fútbol sala, ocho canchas de Pickleball, cuatro canchas de pádel y alberga una serie de otras áreas de actividades recreativas.

Levi's Stadium

Levi's Stadium es un estadio de fútbol americano en Santa Clara, California, que sirve como el hogar actual de los 49ers de San Francisco de la NFL. Levi's Stadium es una instalación de usos múltiples con la flexibilidad para albergar una amplia gama de eventos, incluidos fútbol nacional e internacional, fútbol americano universitario, motocross, conciertos y diversos eventos cívicos, y se puede ampliar para eventos importantes como el Super Bowl 50 que se celebró en febrero del 2016. El inmueble con valor de $1.27 mil millones cuenta con 1.85 millones de pies cuadrados, capacidad para aproximadamente 68,500,176 palcos de lujo y 9,000 asientos preferentes.

NRG Stadium

NRG Park es el principal complejo deportivo, de convenciones, feria comercial/espectáculo del consumidor y entretenimiento ubicado en el condado de Harris, específicamente en el distrito corredor South Main de Houston. Cuatro instalaciones principales (NRG Stadium, NRG Center, NRG Arena y NRG Astrodome) abarcan 350 acres y brindan 26,000 espacios de estacionamiento. NRG Park es la casa de los Houston Texans de la NFL, el Houston Livestock Show and RodeoTM, Super Bowl® XXXVIII & LI, WrestleMania® X-Seven y el 25 Aniversario de WrestleMania, Campeonato de basquetbol masculino de la Primera División NCAA® South Regional 2008, 2010 & 2015, Final Four de basquetbol masculino de la Primera División de NCAA® 2011, 2016 y 2023 y alberga más de 500 eventos al año. En asociación con Lone Star Sports and Entertainment, NRG Stadium es una de las mejores sedes para partidos internacionales de fútbol, incluida la Copa de Lone Star, la Copa América Centenario, el Partido de las Estrellas de la MLS del 2010 contra el Manchester United, la gira estadounidense del FC Barcelona del 2006, el International Champions Cup, los partidos del 2003 y 2008 entre Estados Unidos y México, y las Copas Oro de Concacaf 2005, 2007, 2009, 2011, 2019, 2021 y 2023.

Rose Bowl Stadium

Rose Bowl Stadium, también conocido como America's Stadium, es un recinto atlético estadounidense al aire libre ubicado en Pasadena, California, ubicado en el pintoresco Arroyo Seco. Rose Bowl Stadium abrió sus puertas en octubre de 1922 y es reconocido como un Monumento Histórico Nacional y un Monumento Histórico de Ingeniería Civil de California. Hoy, el Estadio puede albergar hasta 89,077 en su máxima capacidad, lo que lo convierte en uno de los estadios de fútbol americano más grandes del país. America's Stadium es el decimoquinto estadio más grande del mundo, el undécimo estadio más grande de los Estados Unidos y el décimo estadio más grande de la NCAA.

SoFi Stadium

SoFi Stadium es un destino deportivo y de entretenimiento sin precedentes e incomparable construido en Inglewood, CA, por el propietario/presidente de Los Angeles Rams, E. Stanley Kroenke. SoFi Stadium, el primer estadio cubierto y al aire libre que se ha construido, es el hogar de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams. El estadio de última generación reinventa la experiencia de los fanáticos y albergará una variedad de eventos durante todo el año, incluido el Super Bowl LVI en 2022, el Campeonato de fútbol americano universitario en 2023 y las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos del 2028.