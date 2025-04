Sobrevivir en vez de liderar: claves de la situación financiera del Barça

Cuando uno de los millones de turistas visita Barcelona, entra en una tienda del club y compra dos camisetas para sus hijos/as, el Barça está incorporando, sin saberlo, un nuevo posible cliente/fan recurrente a su modelo de negocio.

La única manera de establecer una relación directa con este posible nuevo cliente/fan es aprovechar la tecnología web2, web3, IA y análisis de datos que permita al club identificar a este consumidor, estableciendo una relación directa y permanente con él/ella para poder ofrecerle productos, contenido y experiencias en función de su localización, gustos, cultura y costumbres.

Esta estrategia global necesita para desarrollarse de una gran comunidad, muy fiel a sus sentimientos de pertenencia, capaz de generar un vínculo que, básicamente, todas las grandes marcas industriales están buscando y no tienen. El Barça la tiene. No hay comunidad más grande en el mundo, más allá de las que conforman las religiones y tres países, si la comparamos con los 500 millones de seguidores en redes que tiene el club (aunque es cierto que no todos serán seguidores únicos).

El Barça, como la gran mayoría de clubes de fútbol, no ha encontrado aún la manera de desarrollarlo, básicamente porque no sabe cómo hacerlo. No tiene el talento necesario para llevarlo a cabo. Asimismo, ha destruido esta estructura cediendo la gran mayoría de activos digitales a compañías ajenas, nada alineadas y a cambio de pequeñas cantidades de dinero por el potencial que tienen en conjunto, pero que han mejorado puntualmente la cuenta de explotación.

La venta de Barça Vision (Studios)

El colmo de esta situación se produce con la venta de Barça Vision (Studios) a diferentes actores poco relevantes en la industria. Producto de una situación de urgencia y nunca estratégica, con dos objetivos: mejorar tanto el balance de situación como el fair-play financiero de LaLiga.

Esta es una rama de negocio apasionante que, bien gestionada desde la institución catalana, incorporando el talento necesario y con una inversión no muy elevada, podría generar entre 40 y 60 millones de EBITDA en los primeros cinco años, creando una ventaja clara en el mercado: serás el primero en desarrollarlo y la ventaja competitiva sobre el resto sería inmediata.

La clave, sin embargo, es que la estructura del balance depende de esta operación, de la cual se han imputado 408 millones de euros de beneficio, solo se han cobrado 60 y ya se han provisionado 141 como incobrables.

El Barça, más allá de operaciones poco realistas como intentar ir al Nasdaq americano con una SPAC, vender una parte del negocio a una empresa del sector de la alimentación o cerrar la fusión con la parte audiovisual que se nos anuncia, debería recuperar las partes impagadas (para no afectar el balance) y sus activos, y desarrollar con talento una estrategia que abarque todas las áreas del club y desarrolle una vertical disruptiva.

En ningún caso hay que incorporar nuevos socios que acaben aprovechándose, a medio plazo, de lo que genere el Club. El desarrollo completo de esta vertical lo dejaremos para otro artículo.

Ahora bien, más allá de lo expuesto aquí, cabe remarcar que esto sigue siendo, afortunadamente, un club polideportivo, donde el primer equipo de fútbol sostiene gran parte de la institución. Es por eso que una estructura deportiva de primer nivel, profesionalizada al máximo, será imprescindible para combatir cualquier mala inversión millonaria en jugadores cuestionables y asegurar que no arruine cualquier avance logrado en el ámbito económico.