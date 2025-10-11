De sobrepoblación a rompecabezas: el dilema de Flick en el centro del campo

Arrancó la temporada siendo la línea del campo con más integrantes, pero con el paso de las semanas ha quedado como la más debilitada. La medular del Barça ha quedado muy tocada durante los primeros meses de competición y el equipo lo ha acusado en su rendimiento. Los únicos supervivientes en esta demarcación que no han pisado, por el momento, la enfermería blaugrana han sido Pedri y Marc Casadó. Los otros cinco centrocampistas con ficha del primer equipo se han ausentado en, mínimo, un encuentro por lesión.

El propio Hansi Flick reconocía a su foro interno que existía un 'overbooking' en el centro del campo para este nuevo curso. Hasta siete futbolistas para tres puestos, de los cuales, dos parecían más que adjudicados: Pedri y De Jong; tal y como demostró durante la segunda mitad de la temporada pasada. A ellos, se les suman Marc Casadó, Fermín López, Dani Olmo y el reaparecido Marc Bernal.

Pedri y el exprimidor

El canario y el neerlandés -quien se ausentó frente al Valencia por una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha- lo han jugado todo en la base del centro del campo, como consecuencia a la lesión de larga duración de Gavi en su rodilla derecha. Más le vale al Barça que Pedri no se resfríe, pues se ha convertido en el auténtico pilar de este equipo que podría desmoronarse como un castillo de naipes en su ausencia.

BARCELONA , 01/10/2025.- El centrocampista del FC Barcelona, Pedri, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García. / Alejandro Garcia / EFE

Sin tregua, tan solo ha descansado en 34 de los 900 minutos que ha disputado el Barça hasta la fecha. Es el blaugrana que más tiempo acumula sobre el verde a mucha diferencia del segundo. A ello, se le suma su participación con la selección española, donde Luis de la Fuente tampoco le otorga descanso alguno. Apenas lo hizo en el primer parón internacional y nada hace indicar que el riojano vaya a sentar al blaugrana en esta segunda ventana de partidos.

Marc al cuadrado

Se hace inevitable, por lo tanto, pensar que el protagonismo de Marc Bernal y Marc Casadó debería ir 'in crescendo'. El primero de ellos, tras estar un año de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda ya ha recuperado la sonrisa. Eso sí, la cautela le acompañará de la mano durante esta temporada y su reentrada al equipo está yendo muy poco a poco y tan solo ha jugado tres partidos: Valencia (9'), Oviedo (1') y Newcastle (11').

Marc Bernal jugó 11 minutos contra el PSG / Valentí Enrich

Por otra parte, el de Sant Pere de Vilamajor está ante una de sus temporadas más complicadas en lo que a minutaje se refiere, pero las lesiones de algunos de sus compañeros pueden acabar beneficiándole. El canterano apostó por el club de su vida haciendo caso omiso a los rumores que le situaban fuera del Barça en verano y es momento que el cuerpo técnico le devuelva esta confianza con más presencia en la sala de máquinas.

El baile en la mediapunta y La Masia como solución a los problemas

En la posición más adelantada del centro del campo es donde dos claros candidatos que han ido rotando su presencia: Fermín López y Dani Olmo. A pesar de que el onubense arrancó con una ligera ventaja, el egarense lo acabó igualando. El '16' cayó lesionado y podría reaparecer contra el Girona, mientras que el ex del Leipzig ha regresado de la concentración de la selección española antes de tiempo por unas molestias en el gemelo que le podrían dejar de baja hasta un mes.

Dro debutó de manera oficial con 17 años / Valentí Enrich

Ante todas estas circunstancias, surgen dos nombres de La Masia: Dro y Toni Fernández. Ambos tuvieron minutos durante la pretemporada, pero el gallego ha sido el único que ha sumado minutos oficiales esta campaña: debutó como titular frente a la Real Sociedad en Montjuïc. El pequeño de los primos Fernández, no obstante, a pesar de haber sido convocado en todos los encuentros que ha dirigido Hansi Flick, no se ha vestido de corto todavía.

Por ello, no sería de extrañar que durante las próximas jornadas, el técnico alemán apueste más firmemente por los futbolistas del filial que están en dinámica del primer equipo. Otra solución imaginativa sería la de situar a Raphinha como centrocampista más adelantado, por detrás del delantero centro, tal y como ya ocurrió en alguna ocasión de la temporada pasada o frente al Levante durante la primera parte. Sin embargo, ha quedado demostrado que donde rinde mejor el brasileño es en banda.