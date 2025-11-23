¿Quién es Slavko Vincic, el árbitro del Chelsea-Barça?

Sin tiempo para digerir la fiesta vivida ante el Athletic Club en el regreso al Spotify Camp Nou, el FC Barcelona ya tiene todos los sentidos puestos en la exigente visita al Chelsea en Stamford Bridge del próximo martes. Tras la derrota contra el PSG en Montjuïc y el empate en el viaje a Brujas, el equipo de Hansi Flick llega a la quinta jornada de la 'fase liga' de la máxima competición continental fuera del top-8. Aunque la situación aún no es preocupante, un buen resultado en Londres no solo la mejoraría a nivel clasificatorio, sino también de juego y sensaciones.

Este domingo, la UEFA ha anunciado el equipo arbitral que se encargará de impartir justicia en el partido entre el Chelsea y el Barça. El esloveno Slavko Vinčić dirigirá el encuentro asistido en las bandas por Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič. Los alemanes Christian Dingert y Benjamin Brand estarán en el VAR, mientras que David Šmajc ejercerá de cuarto árbitro.

Vincic (45 años) ha sido el árbitro de un partido del Barça en dos ocasiones. El conjunto blaugrana guarda un infausto recuerdo de la primera vez que se cruzó con el esloveno. Fue en la temporada 2022/23, durante la extinta fase de grupos de la Champions, cuando los de Xavi Hernández perdieron ante el Inter de Milán con un arbitraje muy polémico en un encuentro que, entre otras cuestiones, provocó que los azulgranas fueran relegados a la Europa League.

No pitó unas manos muy claras de Dumfries en el tiempo de añadido cuando Ansu Fati se disponía a rematar de cabeza tras haber anulado un gol de Pedri por unas manos accidentales del propio Ansu. Y perdonó la expulsión a Hakan Calhanoglu por una entrada muy dura sobre Sergio Busquets en la segunda mitad. Tres acciones polémicas, tres decisiones que perjudicaron al Barça. El equipo catalán no fue eliminado de la Champions solo por ese partido, pero es evidente que las cosas hubieran sido muy diferentes con otro resultado en el Giuseppe Meazza.

Dos temporadas después, en el siguiente partido del Barça que Vincic dirigió, las cosas fueron mucho mejor para los intereses culés. El año pasado, ya con Hansi Flick en el banquillo, el cuadro barcelonista goleó al Bayern de Múnich en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc en un partido que marcó un antes y un después en la trayectoria reciente del club catalán en la Champions League. Veremos hacia dónde se decanta la balanza este martes en Stamford Bridge.