FC Barcelona
Slavia Praga - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de la 7ª jornada de Fase liga de la Champions League
A qué hora y dónde ver el encuentro entre el Slavia Praga y el Barça que se jugará en el Eden Arena
El FC Barcelona tratará de regresar este miércoles a la senda del triunfo, después de haber roto la racha de victorias el domingo contra la Real Sociedad en Anoeta (2-1). Hansi Flick, de esta manera, igualó los registros de Pep Guardiola y Luis Enrique en las temporadas 2008/09 y 2014/15, respectivamente (dos cursos en los que, precisamente, el Barça acabó ganando la Champions).
Ahora, mes y medio después, volverá a rodar el balón de las estrellas. El FC Barcelona viajó el martes rumbo a la República Checa para disputar la 7ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Slavia Praga en el Eden Arena. Un encuentro vital para los catalanes en sus aspiraciones para quedar entre los ocho primeros clasificados y ahorrarse el 'play off' de acceso a los octavos de final de esta competición.
Los locales, por su parte, llevan mes y medio sin disputar un partido oficial con motivo del parón de invierno de la liga de su país a causa de las bajas temperaturas. La Champions, sin embargo, no espera y debutarán en el 2026 ante uno de los grandes aspirantes a levantar la 'orejona' al cielo de Budapest el 30 de mayo. Nada mal el reto.
Para este encuentro, Hansi Flick tiene las bajas de Gavi, Ferran Torres y Christensen por lesión, de Cancelo por problemas burocráticos y de Lamine Yamal por sanción. Además de Ter Stegen, quien ya se ha despedido de sus compañeros antes de pasar revisión médica con el Girona, equipo en el cual acabará la temporada en calidad de cedido. Tampoco Dro, pendiente de resolver su futuro, con varias equipos en disposición de pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros, siendo el PSG el que está en la posición más favorecida.
Horario del Slavia Praga - Barça
El partido entre el Slavia Praga y el Barça, correspondiente a la Jornada 7 de la Fase liga de la Champions League, se disputará el miércoles 21 de enero a las 21:00 en el Eden Arena.
Dónde ver el Slavia Praga - Barça
El enfrentamiento entre el Slavia Praga y el Barça se podrá ver por TV a través de Movistar +. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
