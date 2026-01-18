El Slavia de Praga, congelado y sin rodaje antes de recibir al Barça en la Champions

Mes y medio después, regresa la Champions League. El balón de la máxima competición europea de clubes volverá a rodar la semana que viene en la 7ª y penúltima jornada de la Fase liga. El futuro de la gran mayoría de equipos está todavía por resolver y son muchos los candidatos a obtener un billete hacia los octavos de final de este torneo, ya sea de manera directa o a través de un 'play off' previo de acceso.

En lo que respecta al FC Barcelona, se encuentra en la primera mitad de la clasificación, ocupando la 15ª plaza con diez puntos en su casillero. En estos momentos, debería disputar la mencionada repesca para acceder a la siguiente ronda de la Champions. Sin embargo, las opciones de los blaugranas de quedar entre los ocho primeros siguen muy vivas. Si logran la victoria en las dos siguientes jornadas, de manera casi garantizada entraría en el codiciado top 8, con el que tan solo le separan dos puntos.

Este miércoles llegará el turno de visitar la República Checa para enfrentarse al Slavia de Praga, uno de los rivales con peor rendimiento en esta edición del torneo europeo. Son 33º en la tabla con tan solo tres puntos de 18 posibles y, de hecho, es uno de los cuatro equipos que todavía no ha sumado un triunfo. Se le cuentan tres empates contra el Bodo/Glimt (2-2), Atalanta (0-0) y Athletic Club (0-0), además de las derrotas frente al Inter de Milán (3-0), Arsenal (0-3) y Tottenham (3-0). A la espera de recibir al Barça, su último partido en la jornada unificada será el Pafos chipriota y sus mínimas opciones de participar en el 'play off' a octavos pasan por ganar los dos partidos. Algo muy poco probable.

Parón en la República Checa

A todo ello se le suma que los checos llevan más de un mes sin disputar un partido oficial. ¿El motivo? La liga checa, al igual que otras tantas del centro y este de Europa realizan un parón en su actividad para evitar las extremas condiciones de frío que se viven en estos países. Fue el 13 de diciembre contra el Jabionec con victoria del rival de los culers por un sufrido 4-3. La Primera División de fútbol checo no volverá a ver rodar sus balones hasta finales de mes en la 20ª jornada. No obstante, las temperaturas siguen siendo bajísimas y en el partido contra el Barça se esperan unos -5ºC.

Mientras tanto, el Slavia de Praga, para no perder ritmo de competición, ha participado en tres encuentros, pero de carácter amistoso. Perdieron por 4-3 contra el Basilea suizo, empataron 1-1 ante el Karlsruhe de la Bundesliga 2 y lograron el viernes una victoria con remontada sobre la bocina frente al Brann noruego por 2-1.

Así pues, los de Hansi Flick se verán las caras en un partido trascendental para sus aspiraciones de quedar entre los ocho primeros clasificados contra un rival que, a pesar de ser el primero en su liga doméstica con siete puntos de ventaja, llega sin el ritmo de competición que requiere un escenario como es la Champions. Un partido trampa en el que no se pueden confiar ni un pelo si quieren llegar con opciones de estar en el top 8 a la última jornada.