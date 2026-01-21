Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 7 de la 'fase liga' de la Champions League entre el Slavia Praga y el FC Barcelona en el Eden Arena

Robert Lewandowski, durante un partido de Champions League

Robert Lewandowski, durante un partido de Champions League / Associated Press

German Bona

German Bona

