Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 7 de la 'fase liga' de la Champions League entre el Slavia Praga y el FC Barcelona en el Eden Arena
El posible once del Barça
La baja de Lamine Yamal por sanción abre las puertas a Roony Bardghji en el extremo diestro y la lesión de Ferran Torres facilita que Robert Lewandowski sea el '9' del equipo. Todo apunta también al regreso de Raphinha para completar el ataque.
El posible once del FC Barcelona sería el formado por: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Bardghji, Raphinha y Lewandowski.
Temperaturas bajo cero
Al Barça le espera un temperatura de -5 grados centígrados en Praga y la sensación térmica se puede elevar a los -9. Muchísimo frío en la capital de la República Checa.
En juego el 'top 8'
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión del partido entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona, donde los azulgranas se juegan sus posibilidades de entrar en el 'top 8'. Los de Hansi Flick, obligados a ganar... y a golear.
