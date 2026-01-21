Slavia Praga - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo

El posible once del Barça

La baja de Lamine Yamal por sanción abre las puertas a Roony Bardghji en el extremo diestro y la lesión de Ferran Torres facilita que Robert Lewandowski sea el '9' del equipo. Todo apunta también al regreso de Raphinha para completar el ataque.

El posible once del FC Barcelona sería el formado por: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Bardghji, Raphinha y Lewandowski.