Slavia de Praga - Barça: alineaciones probables del partido de la jornada 7 de la Champions League

El FC Barcelona viaja a Praga con los deberes por hacer. El equipo dirigido por Hansi Flick se mide este miércoles a las 21 horas al Slavia en un duelo trascendental para mantener con vida sus opciones de entrar en el top 8 de la Champions y evitar la ronda de playoffs. Aunque no depende de sí mismo, dos victorias en los dos encuentros restantes acercaría al Barça al objetivo.

El primer partido para apurar sus posibilidades tiene lugar en el Fortuna Arena. Los azulgranas, que han visto cortada su racha de once triunfos consecutivos tras perder por 2-1 contra la Real Sociedad, se encuentran en la decimoquinta posición con diez puntos, a solo dos del octavo.

Por su parte, el Slavia, que no juega partido oficial desde diciembre, está virtualmente eliminado, pues se sitúa en la trigésimo tercera plaza con tres unidades, a cuatro de entrar en el top 24. Los checos, además, son el equipo menos goleador de la Liga de Campeones, ya que tan solo han marcado dos goles en seis choques, ambos en el primer partido contra el Bodo Glimt.

Para el partido de Champions, Flick no podrá contar con los lesionados Gavi, Christensen y Ferran Torres, mientras que Lamine Yamal está sancionado por acumulación de tarjetas. Además, Ter Stegen, rumbo a Girona, y Joao Cancelo, todavía sin inscribir, tampoco han viajado a Praga.

Oportunidad para Rashford y Bardghji

El técnico alemán combinará suplentes con titulares. En portería, Joan Garcia es indiscutible, más con la salida inminente de Ter Stegen. En derecha, con la ausencia de Cancelo, Koundé se mantendrá en el once, mientras que en izquierda Gerard Martín dará descanso a Balde, que sumaba seis titularidades consecutivas. En el eje de la zaga, Eric Garcia y Cubarsí son fijos.

En el doble pivote, pese al golpe que recibió en Anoeta, Pedri acompañará a Frenkie de Jong, mientras que por delante seguirá Fermín. Las novedades tienen lugar en los extremos, pues Bardghji ocupará el lugar del sancionado Lamine Yamal y, en el otro costado, Rashford, que cuajó una buena media hora contra la Real Sociedad, arrancará de inicio para no forzar con Raphinha, que no fue convocado a San Sebastián por un golpe en la pierna derecha. En la delantera, con la baja de Ferran Torres, Lewandowski será el encargado de marcar los goles.

Alineaciones probables Slavia de Praga - Barça

Slavia de Praga: Stanek; Boril, Chaloupek, Zima, Holes; Moses, Sadilek, Provod; Kusej, Doudera y Chory.

FC Barcelona: Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji.