Slavia, el 'més que un club' de Praga

El Slavia de Praga, uno de los clubes más antiguos de Europa, fundado en 1892, siete años antes que el Barça (1899), es una de las grandes instituciones futbolísticas de Europa, pese a que su palmarés internacional no sea precisamente brillante. Para muchos, el Slavia representa mejor que ningún otro club de Chequia la historia del país.

Fundado en 1892, cuando Praga aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro, el Slavia nació como un proyecto cultural y deportivo que con el tiempo se convertiría en un símbolo identitario del fútbol checo. Su nombre hace referencia al territorio europeo habitado por los eslavos.

Hablar del Slavia es hablar de resistencia, memoria y orgullo. Rara vez fue el favorito del poder, pero siempre encontró en su afición un refugio. Su historia está atravesada por guerras, ocupaciones, regímenes y reconstrucciones, y eso ha marcado para siempre su carácter resistente y rebelde, poco dado a comulgar con el poder.

Los jugadores del Slavia celebran un gol en la Liga checa / Slavia

Cultura y pensamiento

A diferencia de muchos clubes europeos surgidos en entornos obreros, militares o empresariales, el Slavia nació en el ámbito universitario e intelectual de Praga. Sus fundadores eran estudiantes y jóvenes vinculados a la vida cultural de la ciudad, algo que definió desde el principio su identidad.

Ese origen explica por qué el Slavia se identificó pronto con valores progresistas, culturales y nacionalistas checos, en una época en la que el deporte también era una forma de afirmación política. El fútbol era una manera de expresar pertenencia y conciencia nacional en un contexto dominado por potencias externas.

Desde sus primeros años, el Slavia apostó por un estilo ofensivo, técnico y elegante, una seña que el club ha reivindicado generación tras generación, incluso en épocas de resultados adversos.

Una imagen del museo del Slavia de Praga / Slavia

Una estrella con historia

Los colores rojo y blanco acompañan al Slavia desde sus orígenes. Se han convertido en un emblema reconocible en toda Europa Central. Pero si hay un elemento visual que define al club es su estrella roja de cinco puntas.

Durante décadas, ese símbolo fue asociado erróneamente al comunismo. Sin embargo, la estrella es muy anterior al régimen y forma parte del escudo original del club. No tiene un origen ideológico moderno, sino identitario y simbólico. La confusión, alimentada durante la Guerra Fría, acompañó al Slavia durante años y reforzó su imagen de club malinterpretado por la historia.

Jan Boril, jugador del Slavia / Slavia

Pocos clubes europeos han estado tan condicionados por los acontecimientos políticos como el Slavia: durante la ocupación nazi y posteriormente bajo el régimen comunista, el club perdió peso deportivo, institucional y simbólico.

No fue el equipo protegido por el poder. Ese papel recayó en entidades vinculadas al ejército o a la policía, mientras el Slavia era rebautizado, desplazado y relegado a un segundo plano. Esa etapa consolidó una narrativa de club castigado, muy asumida por su afición y todavía presente en su imaginario colectivo.

Cada éxito posterior se vivió como una reparación histórica. Cada título, como una victoria que iba más allá del fútbol.

Viejas rivalidades

La rivalidad con el Sparta de Praga es una de las más antiguas y cargadas de significado del fútbol europeo. Es más que un derbi ciudadano. Durante décadas representó dos maneras distintas de entender la ciudad, el poder y el propio fútbol.

Mientras el Sparta fue identificado en determinados periodos como el club más cercano a las estructuras dominantes, el Slavia se consolidó como el equipo de los sectores intelectuales, críticos y culturalmente activos. Esa dicotomía sigue muy presente en el relato del derbi.

El estadio del Slavia, antes del partido ante el Athletic / Slavia

El Fortuna Arena simboliza el renacer del Slavia en el siglo XXI. Moderno, funcional y con ambiente constante, es hoy uno de los estadios más importantes de Europa del Este.

Para la afición, Eden es mucho más que un campo: es la confirmación de que el Slavia ha vuelto al lugar que cree que le corresponde. Cada partido es una reivindicación del pasado y una celebración del presente.

Una afición con memoria

La hinchada del Slavia es conocida por su fuerte conciencia histórica y social. Es una afición orgullosa de su pasado, muy vinculada a la identidad checa y con una postura clara frente al racismo y el fascismo, algo poco habitual en el contexto del fútbol del Este europeo.

Las gradas del Fortuna suelen mostrar mensajes con referencias culturales, históricas y políticas. En el Slavia, el fútbol sigue siendo un espacio de expresión colectiva y memoria compartida.

Cartel en honor a Bican, con motivo del 130 aniversario del club / Slavia

Más que títulos

El Slavia de Praga no se mide solo por su palmarés. Es un club que explica la historia de su ciudad y, en muchos momentos, la de su país. Por eso sigue siendo una referencia cuando se habla de fútbol con identidad, de clubes con alma y de aficiones que no olvidan.

En un fútbol cada vez más global y despersonalizado, el Slavia conserva algo que no se puede comprar ni exportar, la memoria histórica.

El recuerdo de la Mitropa

El palmarés del Slavia de Praga es:

-14 Ligas de Checoslovaquia (era pre-1993).

-8 Ligas de la República Checa (era moderna).

Total: 22 campeonatos de liga sumando ambas etapas.

-7 Copas de la República Checa (Czech Cup).

-5 Copas de Checoslovaquia.

-1 Mitropa Cup (Copa Mitropa): 1938 (torneo histórico de prestigio en Europa Central).

-7 Intertoto Cup (torneo veraniego europeo, muy relevante en su época).

Mejor rendimiento en Europa

-Semifinalista de la Copa de la UEFA 1995-96 (su techo en competiciones UEFA).

-Cuartos de final de Recopa (1996-97) y cuartos de final de UEFA (1998-99).