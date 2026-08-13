Sky: ¡Giro radical en el caso Rodri!

El fichaje de Rodri por el Barça ha entrado en una fase decisiva, pero la última información procedente de Inglaterra introduce un cambio importante en una negociación que se daba prácticamente por encarrilada. El Manchester City sigue rechazando las propuestas azulgranas porque considera que las cantidades todavía no alcanzan sus pretensiones, y el escenario podría alargarse más de lo previsto.

El Barça sabe que tiene que realizar un último esfuerzo para convencer al conjunto inglés, mientras Rodri mantiene clara su voluntad de explorar un regreso a LaLiga. Sin embargo, el internacional español no está dispuesto a romper su relación con el City para acelerar la operación. Así lo asegura Sky Sports News, que ha desvelado cuál es la posición del futbolista ante el pulso económico entre ambos clubes.

Rodri con España / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

Rodri no presionará para salir

Según la información de Sky, Rodri habría comunicado al Manchester City que si el Barça no paga la cantidad que exige el club inglés, no presionará para marcharse y cumplirá los doce meses de contrato que todavía le quedan. La noticia supone un giro relevante porque dibuja a un Rodri mucho más tranquilo de lo que podía parecer en las últimas horas. El centrocampista quiere explorar la posibilidad de abandonar el Manchester City y regresar a jugar en LaLiga, pero entiende que su salida debe producirse de acuerdo con las condiciones que marque su actual club.

El jugador mantiene una relación de respeto mutuo con el Manchester City y acepta perfectamente que, si no se alcanza un acuerdo económico, tendrá que continuar una temporada más en Inglaterra. En ese caso, su compromiso no cambiaría y seguiría dando el máximo por el conjunto dirigido por Enzo Maresca. La postura de Rodri, por tanto, es clara: quiere tener la posibilidad de fichar por el Barça, pero no va a forzar su salida si las dos entidades no llegan a un acuerdo.

Sky también ha relevado que el Manchester City habría rechazado una nueva oferta del Barcelona por Rodri. La segunda propuesta azulgrana ascendería a unos 65 millones de euros, después de que el conjunto inglés ya habría descartado una primera oferta de alrededor de 45 millones. De todas formas también han explicado que si el Barça aumentase en 5 millones su oferta el club ingés podría dar su brazo a torcer y se podría alcanzar un acuerdo.

El Barça mantiene la confianza

Pese a la información de Sky, en el Barça siguen viendo la operación con optimismo. El club azulgrana entiende que las diferencias económicas todavía existen, pero considera que las distancias se han reducido lo suficiente como para pensar que el acuerdo puede llegar. La entidad ya ha realizado un esfuerzo importante para intentar convencer al City y no contempla romper la negociación por el rechazo de esta segunda propuesta. La intención es seguir trabajando en una oferta que pueda acercar definitivamente las posiciones.

En el Camp Nou también valoran especialmente la predisposición de Rodri. El Barça sabe que el jugador quiere explorar el regreso a LaLiga y que existe un acuerdo en el aspecto deportivo, pero también es consciente de que la última palabra corresponde a los clubes. La operación, por tanto, se encuentra en ese último pulso en el que el Barça deberá acercarse a la cifra que pretende el Manchester City. En el club azulgrana confían en que un último esfuerzo pueda ser suficiente para desbloquear definitivamente el fichaje.