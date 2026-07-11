Sky Alemania: el salario que cobrará Adeyemi en el Barça

El fichaje de Karim Adeyemi por el FC Barcelona entra en su fase definitiva. Después de que el club blaugrana alcanzara un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para hacerse con los servicios del internacional alemán, poco a poco siguen conociéndose nuevos detalles de una operación que Deco llevaba semanas negociando en secreto para reforzar el ataque de Hansi Flick.

Con el entendimiento entre ambas entidades prácticamente cerrado, solo restan los últimos trámites para que el extremo se convierta oficialmente en nuevo futbolista azulgrana. Mientras tanto, desde Alemania ya han trascendido las condiciones económicas que acompañarán al atacante en su nueva etapa en el Spotify Camp Nou.

Adeyemi contra el Barça / Alejandro Garcia / EFE

6 millones netos por temporada

Según ha informado Sky Alemania, Adeyemi firmará un contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2031 y percibirá un salario de seis millones de euros netos por temporada, lo que supondrían 12 millones de coste para el Barça por curso.

El contrato del internacional alemán se enmarca dentro de una operación cuyo coste total dependerá del cumplimiento de diferentes objetivos deportivos. Tal y como ha podido confirmar SPORT, el Barça abonará 22 millones de euros fijos al Borussia Dortmund, además de otros siete millones en variables ligadas tanto al rendimiento del futbolista como a los éxitos colectivos del equipo durante las próximas temporadas.

Además, el acuerdo incluye también una cláusula favorable para el conjunto alemán, que conservará el 20% de la plusvalía de una futura venta del extremo si el Barça decide traspasarlo más adelante.

Karim Adeyemi marcando un gol contra el Chelsea / EFE

Velocidad para el ataque de Flick

El extremo alemán aterriza en Barcelona después de una campaña con altibajos en el Borussia Dortmund. En la Bundesliga firmó siete goles, aunque buena parte de sus mejores actuaciones llegaron en la Champions League, donde volvió a demostrar una de sus principales virtudes: la velocidad.

Durante la pasada temporada alcanzó una punta de 36,7 kilómetros por hora, situándose entre los futbolistas más rápidos del fútbol mundial, una característica que el cuerpo técnico considera diferencial para ampliar los recursos ofensivos del equipo.

El técnico alemán conoce perfectamente al futbolista, ya que fue quien le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania en 2021. Cinco años después volverán a coincidir, esta vez en el FC Barcelona, donde el entrenador espera sacar el máximo rendimiento de uno de los atacantes más veloces del panorama europeo.