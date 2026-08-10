Sitúan a Natan, el central del Betis, en la órbita del Barça

La salida de Ronald Araujo al Liverpool ha abierto la rumorología sobre un posible sustituto del central uruguayo. A los nombres que ya han salido hay que unir ahora el de un 'viejo conocido' el central zurdo Natan. Según una información procedente del medio TNT Sports en Brasil, el FC Barcelona se ha puesto en contacto con el Real Betis, donde juega el central zurdo desde hace dos temporadas, para conocer la situación del brasileño y tantear la posibilidad. Natan Bernardo de Souza, de 25 años, tiene contrato con la entidad verdiblanca hasta 2030.

FC Barcelona - Betis: El gol de Natan / LALIGA

De hecho, no es la primera vez que se asocia a Natan con el Barça, especialmente desde Brasil. Ya hace un mes, cuando la apuesta defensiva era la de Aymeric Laporte ya salió a la palestra. En 2021, hace ya cinco años, cuando pertenecía al Flamengo y jugaba cedido en el Bragantino, también se relacionó al de Itapecerica con el club azulgrana. Natan acabó saltando el charco, pero para jugar en el Nápoles una temporada, la 2023/2024, y posteriormente, fue cedido al Real Betis, que el pasado verano ejecutó la opción de compra de 9 millones de euros y le hizo un contrato por 5 temporadas.

Cuando se volvió a vincular su nombre al equipo blaugrana, trascendió que el Betis solicitaba 35 millones de euros por el futbolista como precio de salida. Pese a que su valor actual de mercado, según el portal Transfermarkt, es inferior, de 25 millones.

El Barça está muy tranquilo con el central

En SPORT ya hemos explicado que el club azulgrana está encantado con la progresión del central del filial Álvaro Cortés, de 21 años, y que el aragonés se quedará en el primer equipo por petición de Hansi Flick. En principio, la idea es centrar los esfuerzos de mercado en la contratación de un delantero centro, y Julián Álvarez, como es sabido, es el gran objetivo, y en la llegada de Rodri para el pivote.

Álvaro Cortés, en una sesión de pretemporada / FCB

Pero también puede tener cabida un central en este frenético mercado azulgrana y las opciones prioritarias son las de Aymeric Laporte o el 'Cuti' Romero. Más el defensa del Athletic Club de Bilbao por su perfil zurdo y por la buena pareja defensiva que formó, junto al azulgrana Pau Cubarsí, en el Mundial conquistado por España.

El FC Barcelona cuenta en el eje de la zaga con Cubarsí y Gerard Martín, que formaron un muy buen tándem la temporada pasada, y hay que tener en muy en cuenta, si está en forma y le respetan las lesiones, a Andreas Christensen. Sin olvidar que la de central es la posición natural de Eric Garcia, un imprescindible para Hansi Flick.

Natan suma 97 partidos con el Real Betis, en los que ha marcado 2 goles y ha repartido 3 asistencias. Una de sus dos dianas fue, precisamente, contra el FC Barcelona la pasada temporada.