Sitúan a Ayoze Pérez en la agenda del Barça como opción para la delantera

El mercado del FC Barcelona sigue teniendo al delantero centro como uno de sus grandes frentes abiertos. Con la plantilla pendiente de encontrar un atacante que marque diferencias, Julián Álvarez continúa siendo el gran objetivo de la dirección deportiva, aunque la postura del Atlético de Madrid mantiene la operación en un escenario extremadamente complejo. El conjunto rojiblanco se ha mostrado hasta ahora inflexible con la posibilidad de desprenderse de su estrella.

En paralelo, empiezan a aparecer nombres que podrían formar parte de un hipotético plan alternativo. Uno de ellos es Ayoze Pérez, delantero del Villarreal, al que David Sánchez situó en el radar del Barça durante su intervención en Radio MARCA.

Según explicó el periodista, el atacante canario es un futbolista que gusta especialmente en el entorno blaugrana y que también tendría el visto bueno de Hansi Flick. Sánchez apuntó que, si finalmente la operación por Julián Álvarez no llega a buen puerto, el Barça tendría que activar diferentes alternativas para reforzar la posición.

El delantero del Villarreal Ayoze Pérez pelea un balón ante Fermín López / Biel Alino / EFE

El nombre de Ayoze aparece, por tanto, dentro de ese escenario de posibilidades. El delantero, de 32 años, tiene contrato con el Villarreal hasta 2028 y, según la información difundida por Sánchez, cuenta con una cláusula cercana a los 30 millones de euros, aunque negociable. El periodista también aseguró que el jugador estaría dispuesto a hacer fuerza para recalar en el Spotify Camp Nou si el Barcelona se decidiera a llamar a la puerta del conjunto castellonense.

Una opción no prioritaria

Más allá de la información difundida en Radio MARCA, el nombre de Ayoze no parece estar actualmente entre las prioridades del Barça para su delantera. El club busca un perfil diferencial, capaz de elevar el nivel de la plantilla y convertirse en una referencia ofensiva.

En ese sentido, Julián Álvarez continúa siendo la primera opción. El Barcelona mantiene el foco en el delantero argentino y tratará de apurar sus posibilidades mientras exista una mínima vía para convencer al Atlético de Madrid. La dificultad de la operación es evidente. El conjunto rojiblanco ha reiterado públicamente su intención de no facilitar la salida del argentino y ha rechazado hasta ahora cualquier escenario que implique venderlo al Barça.

La opción de Ayoze, por ahora, parece difícil. El Barça no está centrando sus esfuerzos en el atacante del Villarreal y su prioridad continúa siendo encontrar un delantero de primer nivel. La hoja de ruta pasa por Julián Álvarez. El club irá hasta donde pueda por el argentino y solo cuando las opciones de ficharle sean completamente nulas, se abrirá definitivamente el abanico de alternativas.