La situación de Rashford en el Barça se complica

El impacto de la posible llegada de Anthony Gordon al Barça puede llevarse por delante alguna operación ofensiva en el club bluagrana y podría dejar en el aire la continuidad de Rashford, algo que tenía ya el OK deportivo a falta de un acuerdo económico. Gordon puede jugar en la banda izquierda y en la punta de ataque por lo que su perfil es similar, aunque sus características son diferentes. El Barça había llegado ya a un acuerdo salarial con Rashford rebajando mucho su ficha, pero todo puede quedar congelado. El club blaugrana solo estaría interesado en mantener al futbolista a través de una nueva cesión con opción de compra, pero por ahora no hay acuerdo.

Las negociaciones por Gordon, futbolista que puede costar al menos 70 millones de euros, no cierran la puerta definitivamente a Rashford, pero obligan que su operación sea lo más asequible posible para el Barça. Y es ahí dónde el Manchester United no está dispuesto a ceder. En Manchester creen que si el Barça puede fichar a Gordon también pueden asumir la llegada de Rashford pagando 30 millones de euros. Y, además, exigen que la situación se aclare lo antes posible porque deben planificar su futura plantilla y no cuentan con Rashford. El hecho de asumir su salario sería un verdadero problema para la reconstrucción prevista por el United.

En el entorno de Rashford están tranquilos y confían en la palabra dada por el Barça de que se intentaría concretar su llegada. El futbolista ha hecho todo lo posible por continuar y su rendimiento ha sido mejor que el de Gordon esta misma temporada, pero los costes en cuanto a límite salarial serían superiores a los de Gordon si el Barça tuviera que pagar traspaso. Por eso, está dispuesto a forzar la situación para poder prolongar, al menos, un año su continuidad en el club blaugrana.

Rashford se ha integrado bien al equipo y el cuerpo técnico está muy satisfecho de su rendimiento ofensivo. Tiene calidad para jugar en el Barça y, sin duda, es un jugador diferencial, aunque el club está midiendo mucho sus esfuerzos económicos para poder firmar el mercado adecuado. Deco está calculando todas las cantidades para que no haya problema de inscripción y el movimiento de Gordon puede ser clave en todo este tema.

La opción de conseguir una cesión con opción obligada o no de compra es la única vía por la que el Barça ve posible la continuidad de Rashford. O eso o una rebaja muy sustancial de su traspaso, algo que el United no hará para evitar problemas con su afición.