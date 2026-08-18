Situación límite de mercado para Marc Casadó

A poco más de diez días de que termine el mercado de fichajes, la prioridad en las salidas del Barça se centra en Marc Casadó. El club blaugrana ha puesto el listón muy alto y espera recaudar más de 30 millones de euros por el centrocampista, pero por ahora las gestiones no avanzan aunque podrían surgir equipos en las próximas horas. El hecho de que Casadó haya priorizado seguir en Europa, complica las cosas y su agente, Jorge Mendes, está trabajando duro confirmando al Barça que encontrarán destino satisfactorio para todas las partes. El Benfica le tiene encima de la mesa, aunque su prioridad hasta ahora era Palinha, mientras que el Nottingham Forest ha mantenido interés desde inicios de mercado aunque el futbolista sigue abierto a escuchar otras propuestas.

La opción más clara para Casadó pasaba por el fútbol de Arabia Saudí. Tanto Al Hilal como Al Ahli se habían interesado en su fichaje y la venta podría haber llegado a los 40 millones de euros, pero el canterano blaugrana desea elegir destino y, por ahora, no se ha mostrado muy abierto a una aventura en el fútbol saudí a pesar de los salarios que pagan. El centrocampista llegó a ser internacional con España y tiene claro que si encuentra el equipo ideal que apueste por él, su carrera se va a relanzar.

Una de las opciones que puede ganar peso en los próximos días es el Benfica. El club portugués está luchando por el fichaje del mediocentro del Bayern Palinha, pero todo indica que el Newcastle podría llevarse al futbolista al pagar un traspaso definitivo. La opción lusa la está trabajando Jorge Mendes ya que el Benfica necesita mediocentro titular y el blaugrana podría encajar aunque hasta el momento no era la prioridad.

En cuanto al Nottinhgam Forest, el equipo inglés habló con el Barça a principios de verano, pero las cantidades que estaban encima de la mesa no satisfacían al club blaugrana. Ahora podrían reemprenderse las negociaciones. Varios medios británicos apuntan a un interés del Manchester United, pero por el momento no hay contactos oficiales.

Mendes también había ofrecido al centrocampista al Milan, equipo que ahora entrena Ruben Amorim, pero no están por la labor de un traspaso a estas alturas de mercado. El Barça sí que ha dejado claro que Casadó debe salir a título definitivo con una venta que pueda ayudar a aumentar el límite salarial. De hecho, el beneficio sería neto en caso de traspaso hacia el club blaugrana.