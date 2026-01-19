La situación de Guille Fernández en el Barça

Acabó muy tocado Guille Fernández el otro día tras el pitido final del Barça Atlètic-Andratx. El centrocampista de la Zona Franca no jugó ni un minuto y en algunas imágenes lo vimos emocionalmente hundido. Tras regresar de su lesión de tobillo en noviembre, le está costando gozar de minutos a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic. Apenas dos titularidades en 10 partidos.

El canterano, que empezó muy bien la temporada e incluso estuvo en dinámica de primer equipo con Flick (realizó la pretemporada entera y debutó con la camiseta del Barça en la gira asiática), se lesionó del tobillo en el partido ante el Andratx en la segunda jornada de Liga del Grupo 3 de Segunda RFEF. Hansi lo había convocado para el choque en Mallorca de la primera jornada, estuvo muy bien en la primera fecha ante el Porreres y tuvo la mala fortuna (no ayudó el estado del césped artifical de Andratx) de caer lesionado.

APENAS DOS TITULARIDADES DESDE NOVIEMBRE

Tras estar dos meses de baja, regresó a los entrenamientos y disputó 28 minutos ante el Torrent. Desde entonces, como decíamos, dos titularidades apenas en 10 partidos pese a estar ya al 100%. De hecho, donde más ha podido lucirse el ‘10’ ha sido en la Youth League. Frente a Chelsea y Eintracht de Frankfurt Guille cuajó dos grandes encuentros, dio dos asistencias. Pero la vuelta a la realidad en el filial está siendo dura.

Dani Rodríguez celebra con Guille un gol al Valencia Mestalla / Gorka Urresola

El de la Zona Franca tiene propuestas de clubes importantes tanto de Inglaterra como de Italia y Alemania. El Borussia Dortmund, sin ir más lejos, hace mucho tiempo que le va detrás. También ha habido acercamientos por parte del Newcastle. Por ahora, ni Guille ni su entorno han querido escuchar nada porque la prioridad es clara: triunfar en el Barça.

Lógicamente, la situación no es agradable ahora mismo, pero el chico sigue trabajando en silencio y empleándose a fondo para ganar protagonismo. Es muy culé y no está dispuesto a renunciar a su sueño. Eso sí, si las cosas no cambian sí podría empezar a valorar las ofertas que hay encima de la mesa. Algunas en forma de cesión para este mismo mercado invernal o para salir traspasado.

VALORADO EN EL CLUB, AUNQUE BELLETTI NO ACABA DE DARLE CONFIANZA

En el Barça se mantiene la confianza en el potencial de Guille, considerado uno de los grandes talentos emergentes de La Masia. Las dos últimas temporadas ha sido una pieza importante a sus apenas 15-16 años. Es el futbolista más joven de la historia del Barça en debutar con el Barça Atlètic. Por ahora, Belletti no acaba de confiar en él.

Con la baja de Dro Fernández en el primer equipo, el perfil del de la Zona Franca es uno de los valorados para dar un paso al frente. De hecho, como comentábamos, Flick estuvo contando con él hasta la lesión y la comunicación se ha mantenido. Días y semanas importantes.