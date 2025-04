Situación complicada para Christensen

27 minutos ha disputado Andreas Christensen en lo que va de temporada. Los que jugó en Mestalla en la primera jornada de Liga. A partir de ahí, el nórdico desapareció del mapa. Una lesión en el Aquiles (que permitió inscribir a Dani Olmo y ahorrarse un marrón importante al club, por cierto) lo dejó fuera de combate más de cinco meses.

Lo que primero parecían unas simples molestias se acabó convirtiendo en un contratiempo muy severo para el futbolista y para Hansi Flick, que lo tenía como un hombre importante de rotación en un curso tan largo. A priori, partía el danés por delante de Eric Garcia en la rotación y debía pelear por un puesto de titular con Cubarsí, Araujo e Iñigo.

INÉDITO EN 2025

Pero la teoría quedó arrinconada y a la práctica, a 15 de abril de 2025, Andreas no ha podido sumar ni un minuto a sus 27 del primer partido oficial de la temporada.

A ese secretismo que rodeó un poco su lesión en el Aquiles (llovía sobre mojado, puesto que arrastraba molestias de la temporada anterior), de la que le dieron el alta el 17 de enero, luego se añadió otro revés. Lesión en el sóleo. Una dolencia de la que los servicios médicos lo declararon 'apto' a mediados de febrero.

Andreas Christensen, en el entrenamiento de este sábado antes de lesionarse / Dani Barbeito

Pero seguíamos sin ver a Andreas entrando en convocatorias ni participando. Y dos semanas después de regresar, recaída. El 1 de marzo, nuevo comunicado. Sóleo otra vez. Hasta que hace 10 días, el 5 de abril, recuperaba de nuevo el OK para poder entrar en listas y sumar a la causa de Flick.

CON EL GRUPO, PERO EN UN CONTEXTO DIFÍCIL

Hace días ya que trabajaba con el grupo, pero el club se había reservado a publicar el alta. Hay mucha prudencia desde todos los estamentos con su estado físico. Y lo cierto es que el técnico de Heidelberg lo ha incluido ya en un par de convocatorias (las últimas tres), pero ni rastro de participación.

Llegados al momento cumbre del curso, con el Barça inmerso de lleno en tres títulos, la situación de Christensen se antoja complicada. Ahora mismo tiene a cuatro centrales por delante y a un Eric Garcia que es la alternativa principal a Frenkie de Jong en el pivote.

Christensen ya vuelve a entrenar con el grupo / Germán Parga/FC BARCELONA

Sin ritmo de partidos, es casi una utopía que pueda disponer de minutos Andreas. Salvo en la recta final de Liga si el Barça consigue encarrilar el campeonato y tener unas últimas jornadas 'tranquilas'. El clásico en Montjuïc puede ser una fecha clave en ese sentido.

FIN DE CONTRATO EN 2026

Respecto a la situación del ex del Chelsea, termina contrato en 2026. Junto a Iñaki Peña, Frenkie de Jong, Pablo Torre o Eric Garcia. No hay nada decidido, ni cerrado. No es momento de tomar decisiones. Pero parece un caso claro el del escandinavo de revisión las próximas semanas por parte de Deco y compañía.

Christensen, novedad en el entrenamiento de recuperación del equipo azulgrana / EFE

Andreas, desde su aterrizaje en 2022, ha ofrecido un rendimiento dispar. Una primera campaña buena, demostrando sus dotes en salida de balón, en el juego aéreo y en los duelos. Luego mermado por problemas físicos. Sumando en el pivote con Xavi cuando las urgencias lo han requerido.

No tiene visos de que lo veamos en acción proximamente con tanta competencia en su demarcación y tan poco rodado físicamente. Pero una lesión o una circunstancia de un tercero podría cambiarlo todo.