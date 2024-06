La situación de los cedidos en el Barça

Arrancó el verano pasado el FC Barcelona una nueva política de seguimiento de los futbolistas cedidos. Concentrada esa tarea en la figura de Bojan Krkic, el actual coordinador del área de fútbol ha estado muy encima de todas las piezas que tenía el Barça préstamo. 'In situ' y en forma de informes y vía telefónica evaluando la progresión de cada uno de los cromos. El éxito de cada uno ha sido dispar, pero en general las conclusiones son positivas. Incluso en el caso de un futbolista con el que no se cuenta como Lenglet, pero que ha tenido sus momentos en un Aston Villa con el listón muy alto y cuya valoración no se ha visto lastrada de cara a este mercado.

En cualquier caso, momento para hacer balance de cada caso y de ir comunicando intenciones. Uno a uno. Como ya están haciendo Deco, Bojan y la secretaría técnica. Recientemente ha sido Álex Valle, en su momento habló Flick y también Deco con Julián Araujo. Con Ansu Fati, lógicamente, también ha habido comunicación. Los tres estarán los 10-11 de julio en el arranque de pretemporada.

JULIÁN, CON SERIAS OPCIONES

Empezando por el mexicano, seguramente sea el que más números tiene de formar parte del proyecto de Flick. Buena progresión en Las Palmas con García Pimienta, gran proyección. Buen perfil para completar plantilla con Alejandro Balde y Héctor Fort ya confirmados, con el posible regreso de Joao Cancelo. Está, además, machacándose el mexicano para llegar con el mejor tono posible a la pretemporada.

Julián Araujo, en el Mallorca-UD Las Palmas / EFE

VALLE, PRETEMPORADA CONFIRMADA Y A ESPERAR

Álex Valle ya sabía que iba a empezar la pretemporada con el Barça tras su paso por el Levante. Indiscutible con Pacheta, cuando entró Miñambres perdió su estatus y apareció de forma más intermitente. Otra buena alternativa 'low cost' para complementar a Balde, en su caso está todos más abierto. Tiene ofertas y ese mes de julio y la gira por Estados Unidos parece que pueden ser determinantes.

ANSU, EMPEÑADO EN TENER HUECO

Ansu Fati. Quiere demostrar que tiene sitio, pero los factores reman en su contra. Su ficha, el hecho de que este curso no haya destacado en Brighton. La competencia. Está empecinado en ganarse un sitio y Flick le dará la oportunidad. Un caso muy abierto pese a que en el club ven con buenos ojos repetir préstamos en un destino donde pueda acumular protagonismo.

Ansu Fati, durante el Barça Atlètic UD Ibiza / Valentí Enrich

PABLO TORRE Y ERIC, CESIONES OPUESTAS EN EL MISMO DESTINO

Pablo Torre. Poca incidencia este año en el Girona en lo que era un curso importante para su crecimiento y maduración. Apenas ha contado para Míchel y lo lógico es que se repitiera el formato de préstamo a otro club de Primera. Hay ofertas, pero probablemente empezará la pretemporada y se deshojará la margarita más adelante.

Eric Garcia celebra el tanto inaugural del partido entre Girona y Granada / EFE

Eric Garcia. En su caso, ha sido pieza indispensable de este Girona que ha maravillado. Ya sea como central diestro en defensa de tres, como 'falso' lateral. Salió en busca de protagonismo pese a que Xavi se resistió y lo ha aprovechado al máximo. Aun así, parece complicado con el amplio roster de centrales que tiene el Barça que pueda formar parte del primer plantel. El cuadro gerundense estaría encantado de volver a contar con él. Empezará pretemporada.

LENGLET, SIN PRISA POR RESOLVER SU DESTINO

Clément Lenglet. Un caso clarísimo. Menos clara es su resolución. Como en los últimos mercados, el club buscará desprenderse de él. No ha aceptado nunca la carta de libertad, tiene un sueldo alto. Ha rendido bien en el Aston Villa y sigue teniendo cartel, pero volverá a suponer un problema. Sin prisa, además, para definir su destino. Empezará pretemporada.

Lenglet, durante el partido ante el Sheffield / EFE

DEST HARÁ LA RECUPERACIÓN EN BARCELONA

Sergiño Dest. Gran campaña en el PSV, revalorizado. La entidad neerlandesa estaba dispuesta a pagar la opción de compra de 10 millones. Pero todo se rompió tras lesionarse gravemente de la rodilla.