Sique Rodríguez, sobre la posición de Bernal: "Es significativo que Flick lo ponga de medio centro"

Barça y Racing de Santander empatan a cero en el Campos de Sport de El Sardinero en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto de Hansi Flick todavía no ha podido encontrar la portería de Jokin Ezkieta, en un partido disputadísimo e igualado sobre el césped.

El conjunto azulgrana es líder de la Primera División y llega tras vencer al Real Madrid en la Final de la Supercopa de España. Una victoria que ha reforzado la moral del equipo, que ya puede contar con un título en el mes de enero. Por parte del Racing, llegaba al encuentro con una tendencia similar, aunque no de resultados. Los de Jose Alberto són líderes en la Hypermotion, aunque con 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos.

Para este encuentro, la expectación era máxima, con llenazo en el Campos de Sport, con 50.000 aficionados. El partido incluso se ha retrasado al inicio del encuentro por el aforo y el mal temporal, empezando el partido a las 21:18 horas.

Un once novedoso

Flick ha alineado un once casi de gala, con alguna que otra rotación en posiciones clave. El centro del campo, ocupado por Marc Bernal y Marc Casadó, ha sido la gran novedad del once, con Frenkie sancionado y Eric García por motivos de descanso. Tampoco estaba Lewandowski. Flick ha preferido alinear a Ferran Torres, tras poner al polaco en la final del domingo.

Algunos periodistas han analizado el once del alemán. Entre ellos, Sique, en la Cadena SER: "Es significativo que ponga a Bernal de medio centro. Flick cree que Casadó no es disciplinado tácticamente para jugar ahí", decía el periodista.

Gerard Bellera, de Rac1, cree, hasta el momento, Jose Alberto debería cambiar el lateral zurdo que "da la sensación que el primer cambio del partido será, claramente, el lateral izquierdo, que tiene tarjeta amarilla", comenta.

Dominio del Barça en la primera mitad

El partido, intenso y físico desde el primer minuto, ha dejado pocas oportunidades claras para ambos equipos. El Barça dominó la posesión, con un 82%, y busca abrir el marcador con combinaciones rápidas por las bandas, con Lamine y Rashford, mientras que el Racing se muestra sólido en defensa y peligroso a la contra, aprovechando su fortaleza como local. Sin embargo, el Barça no ha disparado a puerta hasta el minuto 43.

El empate parcial, aunque justo por lo visto, mantiene abierta la eliminatoria y obliga al Barça a replantearse la segunda mitad. Para el Racing, mantener la igualdad frente al líder de LaLiga supone un estímulo y demuestra que puede competir de tú a tú contra un equipo de primer nivel.