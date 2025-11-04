'Síntoma Rashford' en el Barça

El partido ante el Elche del Barça dejó claro que el equipo de Hansi Flick no está viviendo su mejor momento a nivel futbolístico en lo que se refiere a dominar el partido a través del balón, aunque no se le puede negar al conjunto entrenado por el alemán que, si hay algo en lo que no fallan, es en saber adaptarse a lo que el rival les propone.

Sarabia planteó un partido a tromba abierta, con marcajes al hombre y presiones con la línea completamente adelantada buscando al Barça en su propio campo para ahogar la salida de balón culé, que no sufrió como indicaba el juego gracias a dos errores individuales que permitieron a Fermín y Ferran adelatar a los culés en el marcador.

Centrándonos en el cómo más allá del resultado, el planteamiento invitaba a los azulgranas a aplicar un sistema de juego completamente directo sin momento alguno para la pausa, y la consecuencia no fue otra que el Barça, por primera vez esta temporada en Liga (49%-51%) y por segunda ocasión tras la derrota contra el PSG (47%-53%), perdió la posesión de balón ante su rival, aunque esta vez con un desenlace que no dejó el mal sabor de boca en Montjuïc por el triunfo final ante los valencianos.

En la borrachera del sube-baja, del equipo partido por la mitad por la ausencia de Pedri, pieza insustituíble de un engranaje que sin él parece olvidar automatismos para trasladar el balón sin la necesidad de correr a pista abierta, Rashford fue ante todo pronóstico inicial el faro que el Barça buscó una y otra vez a la espalda de la defensa ilicitana ante la incapacidad del centro del campo culé de atraer con el balón y dormir a un Elche que se presentó en Barcelona a pecho descubierto al intercambio de golpes.

Rashford agradece a Fermín la asistencia del tercer gol del Barça ante el Elche / Associated Press/LaPresse / LAP

Rashford brilló, el estilo no

El inglés, como ha demostrado en sus años de carrera y en los primeros meses con la camiseta del Barça, es su capacidad para decidir partidos con acciones, destellos y pinceladas de una calidad suprema, así como de una superioridad física insultante cuando tiene metros a campo abierto para correr. Una cualidades, no obstante, que chocan con la aptitud para ayudar al equipo desde lo colectivo, ya sea en situaciones de combinación, comprensión de espacios o en presiones defensivas.

Ante el Elche, el delantero cedido por el Manchester United volvió a brillar en lo individual con un golazo en una jugada relámpago lanzada por Casadó y mejorada por Fermín. Además, fue el jugador de ataque que más veces entró en contacto con el balón, con un total de 47 intervenciones: seis más que Lamine Yamal pese a que el mancuniano disputó casi 15 minutos menos que el de Rocafonda; 16 más que Fermín, al que sustituyó Olmo en el 66' y 17 más que Ferran que salió del campo justo antes del descuento.

La estadística fue un síntoma inequívoco de que los de Flick, ante las dificultades de anular el planteamiento del Elche a través de la pelota, decidieron por encima de pausar con Lamine y la conexión con Frenkie, Casadó o el mismo Fermín, saltar ese paso para buscar directamente al inglés, más explosivo que el genio de Rocafonda, todavía limitado cuando se trata de grandes esfuerzos en carrera por la pubalgia.

El propio Rashford aseguró tras el partido que quiere mejorar para "seguir siendo un equipo": “Intento dar lo mejor de mí. Hoy pude hacer las cosas mejor, pero estoy contento con mi inicio de temporada”, declaró Rashford ante los micrófonos. “Hemos trabajado duro para ganar. Vamos partido a partido", matizó.

A falta de dos partidos para el próximo parón de selecciones en las que el Barça deberá sumar tanto en Champions League ante el Brujas para seguir cerca de las posiciones de acceso directo a octavos, como en LaLiga ante el Celta para no perder la estela del Madrid, los de Flick deberán intentar que, más allá del resultado, el equipo pueda recuperar sensaciones de estilo para volver a dominar a su rivales en el césped y que Rashford, más que faro, sea punta de lanza.