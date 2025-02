"Se sintió en casa desde un principio": Sergio Gómez, una historia de goles olímpicos, maletas y polivalencia

Sergio Gómez (24 años, Badalona) volverá este domingo al Estadio Olímpico de Montjuïc como jugador de la Real. Un estadio que lo lleva directamente a la infancia, cuando siendo jugador del Espanyol, hacía de recogepelotas. Luego viviría el fútbol base del Barça, donde estuvo ocho años, así que se acerca un día intenso.

"Lo tiene en la cabeza porque será un día diferente. Jugará con la familia en la grada y ante un equipo al que tiene una estima especial. Ya jugó contra el Barça cuando estaba en el Huesca pero no había público en el Camp Nou", recuerda a SPORT su entorno más cercano.

Estos días le da vueltas al encuentro, aunque es fácil encontrarlo dando largos paseos por San Sebastián con su pareja y su perro para desconectar. También los partidos de la NBA ("es muy fan de los Lakers") son otro refugio para olvidarse de su profesión un rato.

El revuelo de una marcha sonada: "Era uno de los señalados"

La marcha de Sergio Gómez de La Masia en 2018 causó un gran revuelo porque era "uno de los señalados" para el primer equipo. Así lo admiten técnicos que trabajaron con él en el Barça: "tenía el potencial para lograrlo". Su decisión cogió a mucha gente a contrapié porque cambió el Barça por el Borussia Dortmund tras descartar el Arsenal cuando aún tenía contrato.

El Dortmund le ofreció el camino más rápido para llegar a la élite (jugar con el filial y entrenar con el primer equipo) y Gómez se marchó a Alemania previo pago a su cláusula de tres millones. Lo hizo tras dejar huella en las inferiores del Barça, donde trataba de recrear las jugadas de sus dos grandes ídolos: Iniesta y Silva.

Sergio Gómez, en su etapa en el Barça / JOAN MONFORT / Enviados

"Marcaba goles olímpicos"

Gómez llegó al alevín C procedente del Espanyol y destacó como delantero centro en fútbol 7. Sobre todo por su uno contra uno y sus cifras goleadoras. Lo más llamativo era sobre todo un golpeo diferencial con la zurda que le servía para enviar el balón a ángulos imposibles para los porteros. A partir del fútbol once, pasa a jugar sobre todo de extremo derecho y eventualmente como interior o falso nueve.

Ya entonces los técnicos ven en él un futbolista muy polivalente, una constante que se mantendrá durante toda su carrera. De esa etapa, los que lo seguían cada semana, recuerdan algún gol memorable: "Era de esos pocos jugadores que marcaban goles olímpicos".

"Un jugador muy imaginativo, un mediapunta que no tenía un encaje natural en el 4-3-3 pero lo hacía bien en todas las posiciones. Un poco lo que estamos viendo ahora con Toni Fernández en el filial". Gómez destacó en una generación con compañero ilustres como Abel Ruiz, Jandro Orellana, Arnau Comas o Labinot Kabashi, la gran perla que vio frustrada su carrera tras encadenar dos lesiones graves.

Xavier Garcia Pimienta, entonces entrenador del Juvenil A junto a Sergio y Riqui Puig / Enviados

"No me arrepiento de haberme ido del Barça"

Gómez llegó a debutar en el filial de Gerard en La Romareda un día de Reyes que llovía a cántaros, una decisión a la desesperada porque al poco tiempo se fue al Dortmund.

Fue la primera parada de una carrera que no ha seguido un camino recto y que tiene muchos capítulos a pesar de tener solo 24 años. En Alemania nunca logró consolidarse pero fue una experiencia que le ayudó a familiarizarse con la adversidad. "No me arrepiento de haberme ido del Barça. En el Borussia las cosas no fueron bien pero les estoy agradecido porque me convirtieron en jugador profesional. Allí mejoré otros aspectos de mí y estoy muy contento de la decisión que tomé a pesar de no tener los minutos que buscaba", apuntaba a SPORT en 2022.

Tras una cesión al Huesca, apareció la propuesta que impulsó su carrera contra pronóstico. Vincent Kompany, el entonces entrenador del Anderlecht, apostó por él y le cambió los esquemas: "Me dijo que me veía más como lateral que como extremo". Y en esa posición (7 goles y 15 asistencias) donde logró volver al radar de los grandes.

Txiki y Guardiola, que ya lo conocían de su etapa en el Barça, apostaron por él para seguir jugando de lateral, pero en el conjunto inglés nunca logró la regularidad deseada.

Sergio Gómez, feliz en San Sebastián / Instagram

La Real Sociedad, la llamada que necesitaba

Una situación que hizo que no se lo pensara cuando llegó la propuesta de la Real Sociedad tras ser campeón olímpico: un equipo donde ha vuelto a sentirse importante e incluso le ha servido para debutar con la absoluta. Las sensaciones desde el principio fueron inmejorables.

"Se sintió desde un principio como en casa. Tras vivir en Bruselas y Manchester vuelves un poco a tu cultura, a la rutina de horarios y el idioma lo facilita todo. San Sebastián además es una ciudad pequeña donde estás muy cerca de todo y eso hace muy fácil tu día a día", apuntan en su entorno.

También ha sido clave encontrarse con un vestuario lleno de caras conocidas. Jugadores con los que ganó el oro con España como Turrientes y Pacheco y compañeros a los que se siente cercano por generación como Oyarzabal, Zubimendi o Remiro. Además también ha descubierto a futbolistas como Jon Aramburu, el futbolista que más le ha llamado la atención porque apenas lo conocía y ha tenido un gran impacto en el equipo.

Fuera del campo, encuentra la estabilidad siguiendo una serie de patrones. "Su día a día se resume en rutinas: entrenamientos en la Ciudad Deportiva por la mañana y por la tarde, le gusta dar paseos largos por Donosti para aislarse de la presión del fútbol". En la Real, además, ha encontrado en Imanol Alguacil, "un entrenador muy exigente en el día a día, pero también muy cercano". "Desde el primer momento sintió su confianza".

En la Real vuelve a jugar en posiciones más adelantadas aunque sacando punta a su polivalencia, ya sea como interior o como extremo izquierdo. De momento, su asignatura pendiente es su relación con el gol. "El hecho de poder jugar en diferentes posiciones le da la posibilidad de jugar muchos más minutos. Sí que es verdad que después del periodo en el Anderlecht y el City donde jugaba más atrás, el volver a jugar más avanzado hace que se sienta más cómodo, pero le curtió mucho coincidir con entrenadores como Kompany o Pep", apunta gente cercana al futbolista.

Ante el Barça tiene muchos números de ser titular. Un encuentro que le llega en su mejor momento. Tras cambiarle la vida con su salida de La Masia, y vivir con las maletas a punto, parece haber encontrado su sitio en el mundo en la Real Sociedad.