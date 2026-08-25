El Sindicato Unificado de Policía lanza un comunicado tras el incidente con el aficionado del Barça en Elche: "Nos presentaremos donde haga falta para depurar responsabilidades"

Avanzan los días y siguen saliendo imágenes sobre lo sucedido alrededor del primer encuentro de liga del Barça. Este domingo, en los alrededores del Martínez Valero, se produjo un altercado que terminó con un aficionado azulgrana, menor de edad, detenido.

Los hechos comenzaron cuando los agentes retiraron al aficionado una 'estelada' en los accesos al estadio. Según los videos, después de la retirada de la bandera se produjo una intervención policial en la que el joven recibió varios golpes y terminó siendo reducido por los agentes.

Uno de los aspectos más relevantes del incidente es que el aficionado implicado era menor de edad. Tras la retirada de la bandera, el joven habría protestado por la actuación de los agentes, se encaró y fue posteriormente reducido. De acuerdo con el relato difundido sobre lo ocurrido, recibió varios golpes de porra y terminó en el suelo mientras los policías intervenían para inmovilizarlo.

El SUP entra en escena, con una posición clara

Las reacciones no han tardado en llegar. El Barça hizo un comunicado rechazando los hechos y pese a que la Policía Nacional mantiene su postura discreta, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha respondido al comunicado del FC Barcelona.

"La organización policial rechaza la versión trasladada por el club y defiende que la actuación de los agentes, incluida la intervención de la Unidad de Intervención Policial, fue 'impecable y proporcionada', dice el SUP en su página web.

"El SUP ha querido salir al paso de estas acusaciones con una versión radicalmente distinta de lo ocurrido. Según el sindicato, el aficionado no fue intervenido simplemente por llevar una bandera, sino por utilizarla, siempre según su relato, como elemento para provocar y acompañar cánticos racistas", continúan.

Pese a que los cánticos racistas no se han confirmado, el SUP defiende a toda costa al policía agresor. "Vamos a contar la verdad de lo que pasó en el Elche-Barça". Según su versión, después de que los agentes solicitaran la documentación al aficionado, este habría agredido primero a un policía y posteriormente a otro.

"El sindicato asegura que, incluso desde el suelo, el detenido siguió lanzando patadas y escupitajos y profirió insultos contra las familias de los agentes. Con estos argumentos, la organización defiende que la intervención de los antidisturbios estuvo justificada y rechaza que pueda calificarse de excesiva", explican.

Enviarán las pruebas a la Justícia

La organización policial considera que el enfrentamiento entre el Barça y el SUP no debe quedarse únicamente en un cruce de comunicados. El sindicato pretende que las actuaciones realizadas antes del encuentro puedan ser examinadas con todas las pruebas disponibles. Su objetivo es que se revise de manera objetiva la intervención y se determine si los procedimientos aplicados se ajustaron a lo establecido.

Para ello, considera necesario analizar las imágenes, testimonios y demás elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido. La revisión de estas pruebas permitiría establecer una secuencia de los hechos y evitar que el conflicto quede reducido a versiones enfrentadas.

"Como hemos hecho siempre, nos presentaremos donde haga falta para depurar responsabilidades", señala el sindicato.

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El Barça, por su parte, no se ha pronunciado más al respecto, aunque se especula que se podría realizar alguna acción con el chico para el próximo encuentro.