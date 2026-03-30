"Para ser sincero, mi padre y yo éramos del Madrid": la familia polaca que se gastó 6.000 euros para ver al Barça de Lewandowski

Krzysztof Bartosik (36 años, Krakovia) es uno de los muchos polacos que deciden visitar Barcelona para ver en directo a Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny. En su caso lo hizo acompañado de su familia -Grzegorz, Stas, Paula y Bozena- con motivo del Barça-Rayo que se disputó en el Spotify Camp Nou el 22 de marzo. Bartosik nos cuenta cómo pasaron de ser fans del Madrid a vestirse de azulgrana y algunas anécdotas de sus compatriotas 'Lewy' y 'Tek'.

Cuéntame un poco vuestra historia. Entiendo que sois una familia, ¿no?

Sí, somos una familia. Venimos de Polonia y somos grandes fans de Robert Lewandowski. Hemos venido a Barcelona para ver un partido y también para conocer esta hermosa ciudad: la Sagrada Familia, el Park Güell… El tiempo es fantástico, nos encanta la ciudad y creo que es un gran viaje para nosotros.

¿Cómo surgió la idea de venir a este partido? ¿Por qué este en concreto?

Lo decidimos en diciembre. Mi mujer y yo ya habíamos venido antes y fue una experiencia tan increíble que quisimos repetir, esta vez con toda la familia. Mi padre es muy aficionado al fútbol, así que es un evento muy especial para todos.

¿Cuánto os ha costado el viaje en total?

En total, unos 1.200 euros aproximadamente por persona.

La pasión por el Barça no tiene fronteras / SPORT

Es bastante dinero, ¿no?

Sí, pero vale la pena.

Antes de la entrevista me hablabas de Lewandowski. ¿Erais del Barça antes de su llegada?

Para ser sincero, mi padre y yo éramos del Real Madrid, pero nos hemos convertido al Barça.

Mi frase favorita de Szczesny es cuando dijo que en España hay más talento que en Polonia porque están más tiempo en la calle y se van a casa más tarde

¿Cuál es tu historia favorita de Lewandowski?

Probablemente los cinco goles en nueve minutos que marcó… Y, por supuesto, los títulos: la Liga y también la Champions.

También tenemos aquí a otro compatriota, Szczesny. ¿Qué opinas de él?

Creo que es uno de los mejores porteros del fútbol moderno. Al menos, en Polonia es el mejor. Tiene una gran personalidad y una mentalidad muy fuerte. Pasó por el Arsenal… Me sorprende mucho su manera de entender el fútbol.

La familia polaca minutos antes del Barça-Rayo posa en los aledaños del estadio / SPORT

¿Qué te gusta de su personalidad?

Es un jugador especial. Es muy seguro de sí mismo, muy tranquilo. También es gracioso, pero sobre todo es un gran profesional.

¿Cuál es la frase más divertida que le has escuchado de Tek?

Quizá cuando explicó por qué en Polonia no hay tanto talento como en España. Decía que aquí los niños juegan hasta muy tarde, incluso hasta medianoche, mientras que en Polonia, cuando oscurece, los niños se van a casa, pasan el resto del tiempo dentro y se van a dormir demasiado pronto.