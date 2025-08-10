El sincero abrazo de Ter Stegen a Joan Garcia

La figura de Ter Stegen se erigió en el centro de atención en las horas previas a la disputa del Trofeo Joan Gamper. Tras su cambio de actitud y su tono conciliador, el meta alemán no solo recuperó la capitanía perdida de forma temporal sino que además cumplió con el protocolo de dirigirse a la afición en la presentación del equipo ante su afición.

Aparcadas las polémicas, Ter Stegen ofreció todo un recital de buena capitanía en los prolegómenos del encuentro. Impasible ante los tímidos silbidos que le acompañaron, el meta apostó por la unidad en un intento por fortalecer el equipo en los retos de presente y futuro.

No solo fueron palabras, las cámaras tomaron buena nota de un gesto que no debe quedar para el olvido. Finalizado el encuentro, Ter Stegen se dirigió hacia el centro del campo donde estaban sus compañeros saludando como es habitual a la afición. El alemán, tomando en todo momento la iniciativa, fue en busca de Joan Garcia.

El flamante refuerzo incorporado este verano, en principio para arrebatarle la titularidad en la portería azulgrana, encajó un emotivo abrazo con su capitán en un bello gesto que demuestra la armonía entre ambos. No hay que olvidar que ha sido el propio Marc quien ya ha advertido que tiene muchas ganas de recuperarse de su lesión y empezar a trabajar con Joan Garcia para buscar minutos en el equipo de Hansi Flick.

Sin lugar a duda, Ter Stegen abrió el Gamper demostrando porqué tiene el cariño del vestuario y es el primer capitán del primer equipo y despidió la goleada frente al Como con un abrazo con Joan Garcia que debe servir de ejemplo.