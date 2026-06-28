Sin tregua para el Barça en el Mundial

La fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte del pasado. 32 de las 48 selecciones participantes se han clasificado para las eliminatorias, mientras que el resto (las cuatro peores terceras y las cuartas clasificadas) regresan a casa, algunas con la mochila cargada de grandes emociones y otras con clara sensación de decepción. Llega la hora de la verdad. Ya no hay margen de error. Este mismo sábado 28 de junio arrancan los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

El FC Barcelona ha rozado el pleno en la primera ronda. 15 de los 16 futbolistas culés que fueron convocados para el Mundial disputarán los dieciseisavos de final; Ronald Araujo, por lesión, no ha podido ayudar ni un minuto a Uruguay a evitar el desastre de la eliminación a las primeras de cambio. Es el único jugador blaugrana cuyo combinado nacional no ha superado la fase de grupos. Y eso que no lo tenía especialmente complicado en una liguilla con Arabia Saudí y Cabo Verde, además de España.

En la selección española, cabe recordar, hay ocho integrantes de la plantilla del Barça. Pau Cubarsí ha disputado todos los minutos de lo que llevamos de un campeonato a un nivel espectacular (270'), Pedri también ha sido indiscutible para Luis de la Fuente con tres titularidades (220') y Lamine Yamal fue suplente en el debut por gestión de cargas, pero ha ido de menos a más y ya sabe lo que es marcar en un Mundial con el tanto ante Arabia Saudí (140'). Ferran Torres (140') y Dani Olmo (100') han participado en los tres partidos, mientras que Gavi solo tuvo protagonismo contra Cabo Verde (71'). Joan Garcia y Eric Garcia no han salido del banquillo. La Roja, primera del Grupo H, se enfrentará a Austria el próximo jueves 2 de julio (21.00 horas CEST).

Koundé y De Jong, indiscutibles

Anthony Gordon (137') y Marcus Rashford (115') se han ido alternando en el extremo izquierdo en la Inglaterra de Thomas Tuchel. El rendimiento del nuevo fichaje del Barça y del extremo que el año pasado jugó en el Spotify Camp Nou en calidad de cedido procedente del Manchester United, que marcó frente a Croacia, no ha sido especialmente destacable, pero ambos han contribuido con bastante participación en la consecución de la primera plaza en una liguilla exigente por parte de los 'Three Lions', que se jugarán el pase a octavos contra la RD Congo (1 de julio a las 18.00 horas)

Poco descanso han tenido Jules Koundé (260') y Frenkie de Jong (221') con Francia y Países Bajos. Franceses (9/9 puntos en un grupo con Noruega, Senegal e Irak) y neerlandeses (7/9 con un empate inicial ante Japón, pero dos goleadas a Suecia y Túnez) han sido de los equipos que mejores sensaciones han ofrecido hasta el momento en el Mundial. Se medirán a Suecia (30 de junio a las 23.00 horas) y a Marruecos (30 de junio a las 03.00 horas), respectivamente.

Raphinha (130') se lesionó en la segunda jornada con Brasil y está descartado para el cruce ante Japón de este lunes 29 de junio a las 19.00 horas. Joao Cancelo ha ido de más a menos y, aunque ha sido titular en los tres partidos de Portugal y asistió en el triunfo frente a Uzbekistán, en los dos últimos ha sido sustituido al descanso (180'). Veremos si vuelve a ser de la partida contra Croacia el viernes 3 de julio a las 01.00 horas. Y Hamza Abdelkarim, que ha jugado el último cuarto de hora de juego en los tres encuentros de Egipto, seguirá de revulsivo en los 'faraones', que se verán las caras con Australia el 3 de julio a las 20.00 horas.

Mbappé y Vinicius brillan en un Madrid que se queda a dos del pleno

El Madrid, por su parte, se ha quedado a dos futbolistas del pleno. Fede Valverde (Uruguay) y Arda Güler (Turquía) no estarán en dieciseisavos de final. El 'pajarito' lo jugó todo hasta que fue sustituido con polémica a la hora de juego contra España (237') y Güler no ha descansado ni un segundo en una de las selecciones que más lejos se ha quedado de satisfacer las expectativas generadas (270'). Como mínimo, pudo despedirse con un gol en el triunfo frente a Estados Unidos (3-2).

Marc Cucurella (España), Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni (Francia), Bernardo Silva (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Antonio Rüdiger (Alemania), Thibaut Courtois (Bélgica), Brahim Díaz (Marruecos), Vinicius Jr y Endrick (Brasil) siguen adelante. Especialmente destacables han sido las actuaciones, en la fase de grupos, de Mbappé (4 goles y dos asistencias) y Vini (4 goles y una asistencia), sin ninguna duda dos de los nombres propios de lo que llevamos de Copa del Mundo.

La nota negativa la está protagonizando Bernardo Silva. El nuevo fichaje del Real Madrid empezó como titular frente a la RD Congo pero fue relevado al descanso, solo jugó 14 minutos en la segunda jornada ante Uzbekistán y esta pasada madrugada no se ha movido del banquillo frente a Colombia.