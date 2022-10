Simone Inzaghi: "No creo que mi equipo sea defensivo"

El técnico del Inter cree que han jugado un buen fútbol en muchos partidos, pero que con el Barça deben saber sufrir No quiere hablar de los árbitros y espera cordialidad por parte de la afición del Barça

Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, estaba cuestionado antes de recibir la visita del Barça la semana pasada. La victoria contra el equipo blaugrana y otra el pasado fin de semana ante el Sassuolo han calmado las aguas en Milán. Afronta el partido del Camp Nou con optimismo. "Llegamos al partido de ida tras una derrota contra la Roma y dije que era una gran oportunidad. Ahora tenemos otra. Desde el día del sorteo sabemos que estamos en un grupo complicado. El partido será duro, jugamos en un estadio muy grande, debemos hacer nuestro juego y estar muy bien, muy juntos y aprovechar nuestras oportunidades".

El entrenador del Inter no ha querido hablar de los árbitros tras la polémica en el partido de la semana pasada con el gol anulado a Pedri y el penalti no señalado por manos de un jugador del Inter y ha respondido con tranquilidad a una pregunta sobre el ambiente creado en Barcelona. "Vivo el partido con tranquilidad, cuando jugamos en casa los seguidores contrarios son muy bienvenidos, en San Siro vi seguidores del Barça y los saludé, hablé con Xavi y todo fue muy bien".

Tras el planteamiento del partido de ida, se espera un Inter todavía más defensivo en el Camp Nou, Simone Inzaghi no cree que su equipo "sea defensivo. Hemos jugado un gran fútbol durante muchos meses en Italia y Europa. En el partido de ida veníamos de dos derrotas seguidas y supimos sufrir con un bloque bajo porque quisimos reducir espacios al Barça. Es un equipo fuerte en la delantera".

El técnico italiano no quiso dar pistas sobre su alineación. Podría jugar con Lautaro y Dzeko en la delantera o sacrificar a este último y que jugase por detrás del argentino Mkhitaryan o Çalhanoglu. Inzaghi ha explicado que no quieren renunciar al balón y que espera que a sus jugadores no les pueda la presión. "Tengo futbolistas que han jugado finales europeas, que han ganado títulos, somo un equipo maduro, sabemos que habrá momentos en los que sufriremos y debemos tener lucidez para superarlos.

MÉRITO DEL INTER

En el partido de ida, el Inter fue superior a un Barça que no estuvo cómodo en ningún momento. Simone Inzaghi cree que fue "por mérito del Inter. Vi el partido de Múnich y el resultado fue engañoso. El Barça siempre juega un buen fútbol, también contra nosotros. Hicimos un gran juego sin balón y no concedimos ocasiones. Onana no tuvo mucho trabajo y seguro que aquí será diferente. Fuimos un equipo compacto, agresivo, pero ahora jugamos en campo contrario", ha acabado el entrenador italiano.