Simone Inzaghi juega al despiste con Lautaro Martínez

Simone Inzaghi compareció en rueda de prensa para valorar el partido entre el Inter y el FC Barcelona. El técnico dejó en el aire la gran pregunta. ¿Podrá jugar Lautaro Martínez? "Todo dependerá de sus sensaciones", fue su contestación.

Inzaghi apuntó que "decidiremos con el staff técnico según sus sensaciones" y explicó que "en el último entrenamiento hizo una parte y fue cauto, veremos si es de la partida". El míster apeló para tener un equipo al cien por cien frente a "un adversario que nos creó muchas dificultadess, pero nosotros tenemos una buena plantilla, competitiva y concentrada, sabiendo que tras el resultado de la ida, será una final ante nuestros seguidores y habrá un solo ganador".

Volviendo a Lautaro, Inzaghi dijo que "un jugador que no puede jugar de inicio, es difícil que pueda ayudarnos en los últimos 25 ó 30 minutos. Es lo mismo con Pavard. Mañana por la mañana vamos a decir lo que es mejor para el Inter. Pero si tenemos lesionados, es igual que el resto de equipo, como el propio Barcelona o el Bayern en la anterior eliminatoria. Tomaremos la mejor decisión para todos".

Piropos para Flick

El entrenador italiano se mostró optimista porque "el grupo cree, está esperando el partido con la tensión justa, entrenando bien. El Barcelona quiere tener la posesión, no cambia tanto de Liga o de Champions, con una gran calidad, son intensos, con un riesgo calculado en defensa y un técnico que admiro como Hansi Flick. Ahora es quizá el mejor equipo del mundo y debe verse a un gran Inter".

Simone Inzaghi, en la previa de la Champions League / EFE

Del recuerdo de la final de Estambul, con derrota ante el Manchester City, prefirió no hablar porque "fue una noche difícil de digerir, se vive del presente y el partido de mañana". Este partido debe ser "emocionante, lo hemos preparado muy bien y queremos ganarlo todo. No hemos antepuesto una competición a otra. Queremos dar el máximo de satisfacciones a nuestra afición".

En cuanto a Lamine Yamal dijo que la mejor manera de marcarle es "que no le llegue el balón, tendrá por supuesto una vigilancia redoblada, como vimos en la ida. Lo que más me impresiona de él es cuando tiene el balón, la velocidad a la que piensa, cuando recibe, ya ha pensado a lo que jugará. Por eso lo vigilaremos especialmente, pero hay otros jugadores a tener en cuenta".

Uno de ellos es Lewandowski, que vuelve, de quien dijo que “es uno de los tres o cuatro más fuertes del mundo en su posición. Ferran Torres hizo también un gran partido, han ganado varios partidos sin Lewandowski, aunque es un atacante top y lo vigilaremos, como al resto porque es uno de los equipos más fuertes del mundo”. También indicó de la baja de Koundé que "ha pagado la acumulación de esfuerzos en tantos partidos".

Bastoni: "Lamine es el más fuerte al que me he enfrentado"

Alessandro Bastoni fue el jugador encargado de comparecer y afirmó que espera "un partido bastante similar a la ida, abierto y divertido. Tenemos que mejorar muchas cosas y vamos a intentar competirlo para llegar a la final".

Bastoni deberá verse de nuevo las caras con Lamine Yamal / EFE

De Lamine Yamal señaló que "puede ser el jugador más fuerte al que me he enfrentado. Me impresionó el nivel que ha alcanzado. He jugado contra muchos campeones, pero en cuanto a edad y habilidad, él es el mejor. Para limitarlo, tendremos que minimizar sus prestaciones, pero sin exagerar, porque el Barça no es solo Yamal. Necesitamos trabajar en equipo".

Sobre las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda indicó que "estamos a un 50 por ciento. Tenemos un gran orgullo en el vestuario, con la esperanza de llegar más lejos. No sé si será mi última semifinal de la Champions League, así que intentaré disfrutarla. ¿Lautaro? Es importante, un líder técnico y moral. Pero si no está, habrá otra opción".