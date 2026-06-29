Simeone no ve marcha atrás con Julián Álvarez

Para el Atlético no fue ninguna sorpresa escuchar cómo Julián Álvarez, de forma pública y tras el encuentro que Argentina jugó frente a Austria, pedía ser traspasado este verano: "Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", dijo de forma contundente, verbalizando lo que era una secreto a voces. De hecho, el propio futbolista mantuvo una reunión con la dirección deportiva de la entidad colchonera en la que manifestó internamente su deseo de no seguir jugando en el Metropolitano.

Julián, en el Argentina-Austria / JEFFREY MCWHORTER

El periodista Rubén Uría lo explicaba hace un par de semanas en el programa 'Onze' de Esport3. Dijo que había trasladado su intención de salir y que, en tal caso, su preferencia era el Barça. Julián no nombró al club blaugrana en zona mixta, pero se le entendió todo con lo de "quiero cumplir mi sueño". Sí lo hizo, en cambio, en el encuentro con el Atlético. Así que las cartas están encima de la mesa y todos los caminos apuntan en la misma dirección: la venta del jugador. Otra cosa será el cómo y el dónde, es decir, el precio y el destino, dos variables que no juegan a favor de los intereses de la dirección deportiva que lidera Deco en el Barça.

Mateu Alemany, su homónimo en el Atlético, es consciente de que deberá encontrar una solución en forma de traspaso para Julián Álvarez, aunque no le seduce nada la posibilidad de reforzar a un rival directo en la lucha por ganar la Liga, por lo que preferiría vender a un club extranjero. Tampoco a nivel económico ve a los blaugrana con músculo económico para afrontar una operación tan importante. La primera oferta realizada por el Barça ni siquiera fue valorada por considerar que era absolutamente insuficiente.

Puertas abiertas del vestuario

Pese a todo, en el Metropolitano tienen claro que el delantero argentino no seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca y, en ese sentido, una de las personas que pide una solución en forma de traspaso es Diego Simeone. El técnico colchonero, como explicábamos en SPORT hace un mes, no quiere a un futbolista en su plantilla que esté comprometido al cien por cien. Tras las palabras de Julián pidiendo su venta, si existía alguna posibilidad de que el Cholo echara marcha atrás, su postura es ahora inflexible. Obviamente, el entrenador argentino no va a entrometerse en la solución que encuentre el club, pero sí tiene voz y voto en la confección del equipo y no quiere ver al delantero ni en pintura.

Diego Simeone, durante el último partido de la temporada en casa / EFE

Simeone pide compromiso máximo a todos sus futbolistas y las declaraciones de la Araña significan para él un antes y un después porque convierten un teórico asunto interno en una batalla pública en la que no está dispuesto a formar parte. No va a invertir ni tiempo ni energía en tratar de convencer al jugador. Si quiere marcharse, tiene abiertas de par en par las puertas del vestuario.