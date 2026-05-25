FC BARCELONA
Simeone siembra la duda con Julián: "Seguramente, ya ha tomado la decisión"
El técnico argentino habló tras el descalabro de su Atlético en Villarreal e hizo mención a la figura del delantero argentino
Julián Álvarez será un nombre del que vamos a seguir oyendo hablar mucho en las próximas semanas porque no tiene pinta que se vaya a dar carpetazo al tema. El atacante argentino estaría conforme con una salida del Atlético de Madrid y el Barça es el destino que más le atrae. Dicho esto, hay muchísimos escollos por salvar para el club azulgrana. Principalmente, por que el 'Atleti' no quiere vender y si termina dando su brazo a torcer será por un monto altísimo de dinero.
No ha terminado nada bien la temporada para la entidad colchonera. Cayó en la final de Copa del rey ante la Real Sociedad, fue eliminada en semifinales de Champions contra el Arsenal. Cuarto clasificado en Liga y derrota sonrojante en la última jornada, este domingo, frente al Villarreal por 5-1. Malas sensaciones para cerrar el curso para los madrileños.
Sobre el delantero
Veremos qué ocurre con el Cholo Simeone, aunque todo apunta a que seguirá porque tiene contrato. No hay que olvidar que es uno de los entrenadores mejor pagados del planeta. El argentino habló en rueda de prensa desde el Estadio de La Cerámica. Lo hizo acerca del futuro de Julián y de otros aspectos.
Sobre el argentino, fue un tanto enigmático: "No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber que es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada".
"Hemos encajado demasiados goles esta temporada, y eso no te permite competir. En la UCL, marcamos muchos goles, y por eso pudimos avanzar más. Es una llamada de atención. No es fácil competir hasta las semifinales de la UCL, llegar a la final de la Copa y terminar terceros. Si queremos todo eso, tenemos que prepararnos mejor la próxima temporada. Tenemos que prepararnos mejor", analizó el 'Cholo'.
La pugna con el Villarreal
"Estábamos entusiasmadísimos con ser terceros. No pudimos demostrar, lo que queríamos. El Villarreal jugó solo la Liga, se hace más fácil. Nosotros competimos hasta la semifinal de la Champions y la final de la Copa del Rey. la cantidad de puntos que sacamos sobre el Betis eran muchos, considero que si hubiera hecho una buena temporada el Athletic o la Real Sociedad que nos tienen acostumbrados a estar cerca de esta pelea, lo hubiéramos pasado mal. Es una llamada de atención", añadió.
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