Simeone: "No hay reproches"

No fue una noche fácil para Diego Pablo Simeone. Tras la eliminación dolorosa en Champions ante el Real Madrid y decir, casi de manera definitiva, adiós a LaLiga en las últimas semanas, quedarse a las puertas de la final de la Copa en su casa es el último palo en un mes para olvidar de los colchoneros, en el que en pocas semanas se han quedado sin opciones de títulos.

Con el partido finalizado y una derrota dolorosa en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barça, el técnico argentino reconoció la superioridad del rival: "Hemos perdido 5-4 contra un rival que fue superior y que mereció pasar. No tengo otra que seguir con el mismo trabajo que llevamos haciendo".

El 'Cholo' destacó el esfuerzo de su equipo contra un rival al que vio con mejores sensaciones en los primeros minutos del choque: "El rival fue superior en la primera parte del partido. En la segunda competimos muy bien, hicimos un buen partido con intensidad y valentía para intentar empatar el partido. Tuvimos alguna para poder hacerlo. Felicitarlos porque ellos fueron superiores. A seguir trabajando", apuntó sobre el cambio de chip de sus jugadores tras el paso por vestuarios que activó al conjunto local.

Además, puso en valor el rendimiento del Atlético en las distintas competiciones: "En Champions competimos muy bien y en Copa hemos competido muy bien. En Liga estamos partido a partido, intentando acercarnos a los equipos que tenemos arriba", aseguró sobre la competición doméstica que, pese a los resultados de las últimas semanas, todavía no da por perdida.

"No tengo ninguna duda que el club es crecimiento puro. Hemos traído futbolistas muy buenos esta temporada. Están rindiendo a gran nivel. No me muevo de todo lo que estoy comentando", agregó sobre el futuro del club.

Simeone, que nunca se ha escondido como un gran admirador del juego del FC Barcelona, repartió elogios a los de Hansi Flick, pero recalcó la idea que no se cansó de repetir en rueda de prensa sobre el espíritu competitivo de su equipo: ""El equipo está compitiendo muy bien. Hemos perdido 5-4 ante un rival que juega verdaderamente muy bien que mereció pasar. Vamos a seguir compitiendo de la misma manera. No tengo otro pensamiento. Focalizarnos en terminar de la mejor manera posible la liga".

El técnico argentino, que acabará la temporada en blanco pese a llegar a final de temporada en un gran momento de forma, disculpó a sus jugadores de los resultados que han acabado con las aspiraciones de la temporada: "No hay reproches. Los futbolistas están dando absolutamente todo. Estamos dando el máximo. Aspiro a seguir de la misma manera en Liga".